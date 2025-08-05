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    В Минторговли грозятся закрыть некоторые рынки в Казахстане

    Опубликовано:

    Овощной рынок
    Овощи и фрукты. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Глава Минторговли Арман Шаккалиев сегодня на брифинге в кабмине рассказал о планах по модернизации рынков страны, передает корреспондент NUR.KZ.

    Арман Шаккалиев напомнил, что в стране ведется работа по модернизации рынков.

    Это делается для того, чтобы в таких местах торговли не было стихийности, чтобы они не стали местом сосредоточения теневой экономики и теневых элементов.

    "Программа модернизации принята, есть конкретные объекты - до конца этого года у нас есть дорожная карта - конкретные объекты и какие меры по ним должны были быть приняты. В 2026 году те рынки, которые не модернизировались, находясь в карте по модернизации, они функционировать не будут", - добавил он.

    Напомним, ранее также сообщалось, что в 2025 году модернизация затронет 10 рынков из 38, работающих в Алматы, работы планируется завершить до декабря текущего года.

    Так, обновление затронет такие торговые объекты, как рынки "Арлан", "Батыр", "Тулпар", "Арыстан", "Жибек Жолы", "Азия", "Тау Самалы", "Береке", "Сауда Кент" и "Сарыарка".

    Также в Управлении городского планирования и урбанистики Алматы рассказывали, что в новых проектах детальной планировки предусмотрено значительное обновление торговых пространств.

    Добавим также, в начале прошлого года глава Минторговли высказался о существовании в Казахстане так называемой базарной мафии, мешающей фермерам попасть на рынки.

    Отметим, что в тот период атмосфера на рынках Алматы стала напряженной, а тема мобильных переводов – самой обсуждаемой. Некоторые торговцы на одном из городских рынков наотрез отказывались принимать оплату переводом, картой или с помощью QR-кода, а рядом с близлежащим банкоматом выстроилась очередь возмущенных покупателей.

    А голом раньше сотни человек прибыли к городскому акимату с требованием отложить капитальный ремонт на рынке "Тулпар". Люди боялись, что останутся без работы и прибыли.

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