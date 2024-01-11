"С любой группировкой быстро разберемся": о существовании "базарной мафии" высказались в Минторговли

Глава Минторговли в кулуарах сената сегодня высказался о существовании в Казахстане "базарной мафии", мешающей фермерам попасть на рынки, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр торговли Арман Шаккалиев признал, что в Казахстане долгое время формировалось устойчивое мнение о том, что фермерам мешает попасть на рынки страны "базарная мафия".

"Но, по крайней мере, в Астане мы проезжаем сами и встречаемся и с администрацией, и с поставщиками. Как правило, продавцы знают своих поставщиков. Вы, как покупатель, тоже, когда идете покупать, вы тоже знаете, к кому пойдете. Вас устраивает или цена, или качество, или вам нравятся условия обслуживания. Здесь такой же процесс, схожий.

Говорить сегодня о том, что присутствует какая-то группировка на местах торговли, мы не можем", – сказал министр.

При этом глава Минторговли заверил, что если такие факты будут выявлены, он открыто об этом скажет.

"С любой группировкой мы быстро разберемся. И по линии правоохранительных органов, и по своей линии. Поэтому надо всегда нашим покупателям, потребителям, смежным поставщикам говорить", – резюмировал Шаккалиев.