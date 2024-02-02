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Алматинские рынки "Тастак" и "Оптовка" модернизируют

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Фрукты продают на рынке
Фрукты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Управлении городского планирования и урбанистики Алматы рассказали, что в новых проектах детальной планировки предусмотрено значительное обновление торговых пространств, пишет корреспондент NUR.KZ.

"К примеру, в Алмалинском районе будут модернизированы рынок "Тастак" и "Оптовка" вдоль улицы Розыбакиева. В Жетысуском районе также предусмотрена модернизация рынков вдоль Северного кольца, а также благоустройство и расчистка водоохранных полос.

Эти меры значительно повысят качество торговых площадей и создадут благоприятные условия для посетителей и бизнесменов", - рассказали в акимате.

В целом, предусмотрено увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, включая парки, скверы, бульвары в три раза до 2030 года.

Кроме того, за счет внедрения скоростного транспортного каркаса и связанной сети улиц все районы города будут интегрированы друг в друга. Горожане смогут легко перемещаться в любую точку города. Коридоры подобных перемещений станут привлекательными для бизнеса, в том числе в сфере торговли, отметили в акимате.

Отметим, акимат Алматы после широкого обсуждения с экспертами и общественностью утвердил новые проекты детальной планировки, разработанные в соответствии с Генеральным планом города до 2040 года.

Напомним, ранее сообщалось, что вокруг одного из крупнейших рынков Алматы разгорелся скандал. Торговцы заявили, что им необоснованно повышают арендную плату, в администрации обвиняют самих продавцов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058891-almatinskie-rynki-tastak-i-optovka-moderniziruyut/

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