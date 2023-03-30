Сотни человек пришли к акимату Алматы отстаивать рынок (видео)

Торговцы рынка "Тулпар" перед акиматом в Алматы. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Вчера у акимата Алматы собралось около 300 человек, требовавших отложить капитальный ремонт на рынке "Тулпар". Люди боятся, что останутся без работы и прибыли, передает сайт телеканала КТК.

Рынок "Тулпар" планируется закрыть на капитальный ремонт уже 1 апреля. Но предприниматели, торгующие на рынке, к такому не готовы. Они просят отложить ремонт хотя бы до октября.

"Пусть нам дадут отсрочку, чтобы мы успели распродать весь товар, который закупили. А потом проводят модернизацию. У нас у всех есть долги и кредиты. До апреля осталось всего несколько дней, все продать мы не успеем. Поэтому нам нужна отсрочка", - рассказала предпринимательница Шынар Кабылдинова.

Женщина торгует на рынке "Тулпар" уже 25 лет, практически с самого его открытия. Главные плюсы этого места для алматинки - постоянные покупатели и низкая аренда. Поэтому, если базар закроют, она понесет серьезные убытки.

По данным телеканала, рынок "Тулпар" работает с 1997 года. За все это время здесь ни разу не делали капитальный ремонт. Поэтому в администрации уверяют: реконструкция базара – мера вынужденная.

Руководство обещает, что никого без работы не оставит. В Жетысуском районе уже подготовлены торговые места. И все арендаторы могут переехать туда.

"Мы предложили нашим арендаторам переехать на то место на время строительства. Дать им время практически до года без арендной платы находиться там. По окончании строительства мы готовы, и мы предложили забрать их назад. Кто не сможет переехать, мы будем, так сказать, помогать им", - сообщил руководитель рынка Ринат Иминиязов.

Администрация рынка заявляет, что менять свое решения не будет. По просьбе торговцев реконструкцию базара переносили уже трижды. Не поддержали предпринимателей и чиновники.

"Руководство рынка имеет всю на руках документацию с 2019 года о модернизации рынка. Это АПЗ, техзадание. У них все готово. Однако, идя навстречу предпринимателям, рынок не закрывался.

Есть закон Республики Казахстан о регулировании торговой детальности, согласно которому контейнерные рынки должны быть модернизированы до 1 января 2023 года. Вы сейчас знаете, какой месяц и какой год на дворе. Сколько мы можем тянуть это все?" - заявил заместитель акима Алмалинского района Руслан Идрисов.

Ранее на встрече с жителями аким Алматы тоже заявлял, что переносить сроки начала ремонта не будут. Поэтому модернизация стартует в указанные сроки. По планам руководства, продлится реконструкция около двух лет.

Источник: КТК

Отметим, что о модернизации рынка еще в марте высказывался аким Алматы Ерболат Досаев. Он отмечал, что собственника рынка обязаны вложить деньги в его реконструкцию. Торговцам, как сообщал аким, на время реконструкции переведут на другие точки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014628-sotni-chelovek-prishli-k-akimatu-almaty-otstaivat-rynok-video/