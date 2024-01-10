"Просим наличку": продавцы на рынках Алматы – о контроле мобильных переводов

Атмосфера на рынках Алматы сейчас напряженная, а тема мобильных переводов - самая обсуждаемая. О трудностях в работе предприниматели продуктовых рынков рассказали корреспонденту NUR.KZ.

Отправившись на один из рынков Алматы, наш корреспондент решил заодно приобрести продукты и столкнулся с проблемой: некоторые торговцы наотрез отказывались принимать оплату переводом, картой или с помощью QR-кода.

"Только наличка", - говорили продавцы и указывали путь до ближайшего банкомата. А там уже выстроилась очередь возмущенных покупателей, которых тоже отправили за купюрами.

Очередь к банкомату. Фото: NUR.KZ / Айгерим Хамзина

"Вот здесь два банкомата, всегда очереди теперь. Денег не хватает, в них наличка заканчивается. Люди возмущаются", - рассказывает продавец Лаура, которая торгует недалеко от банкоматов.

Очередь к банкомату. Фото: NUR.KZ / Айгерим Хамзина

Контроль мобильных переводов - главная, точнее, даже единственная, тема разговоров на рынке. Обсуждать нововведение торговцы начинают как только приходят на рынок, этим же и прощаются друг с другом.

"Мы мясом торгуем - ходим к овощникам, у них спрашиваем. Другие к нам приходят, спрашивают, кто как работает. Настроения на рынке ни у кого нет. И так на холоде весь день на ногах работаешь, чтобы получить прибыль. Раньше три процента была нагрузка. И то ощутимо было", - рассказывает продавец Майра.

Несколько раз корреспондент становился свидетелем конфликтов между продавцом и покупателем. У последних не было наличных денег, а других способов оплаты некоторые торговцы не предоставляли.

Одна словесная перепалка переросла даже в личные оскорбления с использованием ненормативной лексики. На это продавец из соседнего отдела ответила, что сейчас все переживают из-за отмены переводов и не понимают, как им работать.

"Многие не хотят наличкой платить. Да и в целом, торговля слабая после Нового года. Люди все деньги потратили в праздники. Клиентов почти нет. Всем непросто", - говорит Саида.

Узнав о ситуации с мобильными переводами, предпринимательница Бибигуль открыла счет и теперь принимает оплату картами и через QR-код. Женщина 14 лет торгует рыбой на рынке. Считает, что у клиентов должна быть возможность оплатить покупку удобным для него способом. Иначе можно потерять клиента, а с ним - и прибыль.

Бибигуль. Фото: NUR.KZ / Айгерим Хамзина

"Сказали, что нельзя принимать переводы. Но если сказать покупателю, что оплата только наличкой, то он сразу же уходит к другому. Люди жалуются, что им тяжело снимать, неудобно. Поэтому я открыла специальный счет - и теперь могу принимать оплату через QR. Конечно, невыгодно: теперь мы вынуждены еще один процент отдавать от нашей и без того небольшой прибыли", - рассказывает Бибигуль.

Отдавать хоть и небольшую долю заработанного очень жалко, говорят предприниматели. Лаура открыла точку продажи мяса около пяти лет назад. Тогда и начала принимать оплату через мобильные переводы. Привыкла. Таким же способом платила и своим поставщикам. Как работать теперь, еще не решили, рассказывает Лаура.

"Клиентов мы просим платить наличкой. Если у человека нет, то принимаем переводом или через QR. Но мы тоже не хотим платить процент за это. Но крупные оптовики, которые закупают у нас мясо для кафе и ресторанов, с наличкой не ходят.

Потому что у них тоже есть ограничения по снятию денег. Раньше переводами принимали. Через QR мы не хотим принимать, так как процент заберут. Сейчас половину наличными, половину - QR принимаем. Переживаем, как дальше работать будем", - говорит Лаура.

Предпринимательница Айнур беспокойства своих коллег не понимает. Летом прошлого года женщина отказалась от мобильных переводов и стала принимать оплату через QR-коды и карты. Говорит, никаких проблем не возникло.

Айнур. Фото: NUR.KZ / Айгерим Хамзина

"Мы давно уже работаем по картам и QR. Это удобно, безопасно. По-честному работать как-то спокойнее. Установили больше полугода назад. Конечно, отдаем процент - зато мне спокойнее и клиентам удобно", - говорит Айнура.

О том, как работать по новым правилам, предприниматели узнают через социальные сети и сарафанное радио.

"Нам сказали, что бояться не надо и никаких проверок не будет. Мы продолжаем принимать оплату через переводы - вот номер висит, по которому можно перевести. Если честно, никто ничего не может объяснить. У каждого своя информация. Я честно плачу налоги, поэтому считаю, что могу принимать оплату и через переводы. Большая часть клиентов оплачивает через переводы", - считает Гульжан.

В комитете государственных доходов напоминают, что на отказ в безналичной оплате или невыдачу фискального чека покупатели могут пожаловаться в налоговые органы. Налоговики считают, что бизнес вновь вернулся к наличке, чтобы скрыть прибыль и не платить налоги.

"Если на банковскую карту физлица поступает от 100 мобильных переводов в месяц от разных людей и этот процесс повторяется три месяца подряд, то в отношении этого гражданина будет проводиться налоговый контроль.

Отмечу, что, согласно нашему законодательству, покупатели сами вправе выбирать способ оплаты, а владельцы бизнеса не вправе препятствовать этому", - сообщила корреспондентам телеканала КТК официальный представитель КГД Айнур Сартаева.

В этом году в Казахстане закончился мораторий на проверку малого и среднего бизнеса. Поэтому, если у бизнесмена не будет POS-терминала, ему грозят крупные штрафы. По словам экономистов, такие меры контроля необходимы, чтобы вывести торговлю из теневого оборота. Особенно тех, кто занимается предпринимательской деятельностью, не имея ИП.

Ранее председатель Регионального совета предпринимателей города Алматы Максим Барышев отметил, когда покупатель использует для оплаты товаров или услуг банковскую карточку, он сокращает объем теневой экономики Казахстана.

"Безналичный расчет позитивно влияет на финансовую культуру как покупателя, так и продавца. Но да, стоит признать, что наличный расчет имеет место быть. Главная причина - это нежелание оплачивать налоги", - считает Максим Барышев.

Также ранее мы рассказывали, почему прием платежей мобильными переводами считается незаконным в Казахстане.