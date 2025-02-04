Должны иметь парковку и онлайн-оплату: более четверти рынков модернизируют в Алматы

В 2025 году модернизация затронет 10 рынков из 38, работающих в Алматы, работы планируется завершить до декабря текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство торговли и интеграции.

В Комитете торговли Министерства отмечают, что обновление является частью дорожной карты по модернизации рынков по всей стране. Так, обновление затронет такие торговые объекты, как рынки "Арлан", "Батыр", "Тулпар", "Арыстан", "Жибек Жолы", "Азия", "Тау Самалы", "Береке", "Сауда Кент" и "Сарыарка". Владельцы обязаны завершить работы до декабря 2025 года.

"Модернизация рынков - это не только улучшение условий для бизнеса, но и создание комфортной среды для покупателей. Однако процесс согласования строительных документов в акиматах зачастую затягивается.

Дирекции рынков отмечают, что этот процесс занимает много времени, и на практике предприниматели вынуждены долго ждать разрешительных документов от местных властей. Мы призываем акиматы оперативно содействовать предпринимателям, чтобы работы завершались в срок", - сообщил Айдар Абилдабеков.

На сегодня в Алматы работают 38 рынков, отмечают в Комитете. Из них - 4 специализированных и 34 универсальных.

Согласно торговому законодательству, все рынки должны соответствовать современным стандартам: иметь парковки, соблюдать санитарные и противопожарные нормы, а также поддерживать возможность онлайн-оплаты.

К слову, с 2026 года владельцы рынков, не завершившие модернизацию, могут быть привлечены к административной ответственности.

Также в Алматы планируют реконструировать каток "Медеу" - ключевым приоритетом названо сохранение исторического облика. Там будет создана прогулочная аллея, обустроены лестничные марши вокруг катка и многое другое.

Кроме того, в Алматы реконструируют театр имени Н. Сац, построенный в 80-х годах. За эти годы театр ни разу капитально не ремонтировался. Как будет выглядеть здание после реконструкции, показали в акимате.

Ранее сообщалось, что действующий с 1938 года рынок "Алматы 1" модернизируют в Алматы.

Также в Управлении городского планирования и урбанистики Алматы рассказывали, что в новых проектах детальной планировки предусмотрено значительное обновление торговых пространств.