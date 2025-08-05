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    Почему в Казахстане постоянно растут тарифы у мобильных операторов, ответили в Минцифры

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Молодая женщина держит в руке телефон
    Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: amenic181 / Getty Images

    Вице-министр цифрового развития Дмитрий Мун на брифинге в кабмине рассказал, почему растут тарифы сотовых операторов, передает корреспондент NUR.KZ.

    Журналисты поинтересовались, почему в Казахстане постоянно растут тарифы на услуги сотовых операторов.

    "В прошлом месяце за связь если платили 4600 тенге, то спустя месяц уже 5600. Почему вы не устанавливаете ограничения? Ведь зарплаты казахстанцев не повышают также ежемесячно", - заявили журналисты.

    Вице-министр Дмитрий Мун отметил, что ведется работа в части улучшения качества связи.

    "Функция регулирования тарифов операторов закреплена за АЗРК ( Агентство по защите и развитию конкуренции - прим.ред.) и, насколько нам известно, были оповещения направлены операторам, чтобы они составляющие своих тарифов показали.

    Там должны быть проведены общественные слушания и соответствующие процедуры по правилам. Со стороны МЦРИАП на данный момент, в рамках нашей компетенции, ограничений не может быть. Это полномочия АЗРК", - ответил он.

    Ранее зампред Агентства по защите и развитию конкуренции Болат Самбетов ответил на вопрос, действительно ли сотовые операторы необоснованно завышали тарифы.

    О том, что сотовых операторов подозревают в сговоре, Самбетов сообщил в марте текущего года. А до этого министр цифрового развития в ответ на вопрос о дороговизне услуг связи в Казахстане заявил, что такой взгляд не верен.

    "Мы смотрим по ценам. Потребление трафика на самом деле существенно выросло, и, если проанализировать, то на самом деле стоимость за 1 гигабайт у некоторых мобильных операторов стала даже дешевле", - сказал Жаслан Мадиев.

    Отметим, что до этого замглавы МЦРИАП Асхат Оразбек прокомментировал рост тарифов на связь и интернет, заявив, что "как человеку" ему это тоже не нравится.

    В январе вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказал о возможности роста цен на мобильный интернет, сообщив, что перед Новым годом цены сдерживали.

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