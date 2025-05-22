Резкий рост цен на сотовую связь: АЗРК судится с операторами Казахстана

Зампред Агентства по защите и развитию конкуренции Болат Самбетов на брифинге СЦК ответил на вопрос, действительно ли сотовые операторы необоснованно завышали тарифы, передает корреспондент NUR.KZ.

"За последние несколько лет наблюдается очень высокий рост цен на сотовую связь. Нами установлены предварительные признаки нарушения. В прошлом году уже начали расследование по всем услугам, по всем операторам сотовой связи. Это и по Beeline, и по Kcell, и по Tele2.

Мы установили признаки сговора трех компаний, начато по ним расследование. На сегодняшний день оно приостановлено. С нами сейчас идут судебные разбирательства, то есть они обжаловали. Сейчас мы в судах", - заявил он.

Позже он сообщил, что все приказы АЗРК о начале расследования сейчас обжалованы в Верховном суде.

"Это последняя инстанция. После рассмотрения в Верховном суде мы уже дальше продолжим завершение расследования (в случае выигрыша суда - ред.)", - заявил он.

О том, что сотовых операторов подозревают в сговоре, Самбетов сообщил в марте текущего года. А до этого министр цифрового развития в ответ на вопрос о дороговизне услуг связи в Казахстане заявил, что такой взгляд не верен.

"Мы смотрим по ценам. Потребление трафика на самом деле существенно выросло, и, если проанализировать, то на самом деле стоимость за 1 гигабайт у некоторых мобильных операторов стала даже дешевле", - сказал Жаслан Мадиев.

Отметим, что до этого замглавы МЦРИАП Асхат Оразбек прокомментировал рост тарифов на связь и интернет, заявив, что "как человеку" ему это тоже не нравится.

Ранее в январе вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказал о возможности роста цен на мобильный интернет, сообщив, что перед Новым годом цены сдерживали.