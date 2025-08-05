Девочка получила переломы и сотрясение мозга в детском саду в Атырау

Пятилетняя девочка получила серьезные травмы в детском саду в Атырау. Полиция возбудила уголовное дело, а родители девочки требуют наказать сад, передает издание "Ак Жайык".

Как рассказала мама девочки, инцидент произошел в конце июля. По словам женщины, воспитательница позвонила и сообщила, что ее дочь якобы поскользнулась и упала с лестницы.

"Мне сказали, что у ребенка болит голова, и предложили показать ее врачу. Муж поехал первым, я подъехала чуть позже. На месте поднялся шум — но вместо объяснений и извинений сотрудники начали оправдываться и спорить", — рассказала мать.

На просьбу родителей показать записи с камер наблюдения, в саду заявили, что камеры были отключены, а монитор не работает. В это время девочке стало плохо — ее вырвало прямо на руках у матери. Родители вызвали скорую.

В больнице ребенку сделали рентген и КТ. Кости черепа оказались целыми, но врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Позже выявили переломы обеих рук без смещения.

"Я написала заявление в больнице. Мы требуем разобраться: почему не работали камеры и кто понесет ответственность", — возмущена казахстанка.

Связаться с руководством детсада журналистам не удалось, а в полиции сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 140 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей". Проводится расследование.

Напомним, ранее жительнице Щучинска назначили штраф за избиение ребенка, взятого на патронатное воспитание. После удара тяпкой у мальчика остался рубец.

В области Ұлытау воспитателя детсада приговорили к общественным работам за удары, нанесенные ребенку во время урока рисования. Женщина также выплатит компенсацию морального вреда.

До этого в Сети появилась информация, что в одном из детских садов Астаны воспитательница избивала ребенка. В полиции сообщили о проведении расследования.

Также в Сети было опубликовано видео, на котором, предположительно, воспитатель детсада в Алматы закрывает рот ребенка рукой, не давая ему дышать. В ДП сообщили о возбуждении уголовного дела.

Позже сообщалось, что деятельность филиала детсада, воспитателя которого обвиняют в том, что она душила ребенка, остановлена. Владелица учреждения опубликовала видеообращение по произошедшему.

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