Сильнейший за 10 лет ливень обрушился на Жетісу: подтоплены дома и дворы

В селе Сарыозек области Жетісу борются с последствиями сильнейшего ливня - он лил буквально полчаса, но подтопил полсотни дворов и восемь домов, передает сайт телеканала КТК.

Как отмечает телеканал, из-за сильного ливня в Сарыозеке прорвало водоотводную трубу. В итоге размыло дороги и затопило поселок.

Люди рассказывают, что потоки воды хлынули во дворы и даже подтопили дома. Сельчане выкачивали воду с помощью ведер.

А в некоторых местах потоками дождевой снесло заборы. Из-за непогоды пострадали также линии электропередачи.

По словам спасателей, местные заранее получили штормовое предупреждение. Однако к такому удару стихии никто не был готов.

По официальным данным, причина потопа – низкое расположение фундаментов домов. Но сельчане утверждают: проблема – в устаревшей дренажной системе. По словам местных, подобные случаи происходят не первый раз. Люди даже просили сменить им водоотвод.

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Сейчас на месте работают спасатели. Вместе с жителями они очищают местность от грязи и обломков.

"На месте были задействованы на момент подтопления с ДЧС личный состав, техника с МИО. На данный момент, на данный час от МИО задействована инженерная техника. Они очищают дворовые территории на данный момент. Осадков выпало больше нормы. Такой аномалии еще не было в Сарыозеке. За последние семь-десять лет", - рассказал начальник ОЧС Кербулакского района Айбек Умбетов.

Источник: КТК

Напомним, на прошлой неделе сильный ливень привел к коллапсу и в Мангистау - из-за непогоды в селе Шетпе размыло дороги, машины буквально застревали в грязи, пытаясь найти объездные пути.

До этого сильный ливень обрушился и на Астану - жители столицы делились в соцсетях пугающими кадрами.

Сообщалось также, что из-за ливня в столице подтопило аэропорт - первый этаж авиагавани залило водой. В пресс-службе аэропорта сообщили, что уже устранили последствия произошедшего

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