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    "Ураганево-торнадево": сильнейший ливень обрушился на Астану (фото, видео)

    Опубликовано:

    Тучи над Астаной
    Тучи над Астаной. Фото: t.me/astanovka98

    Жители столицы Казахстана публикуют в Сети фото и видео с улиц города после того, как на Астану обрушились сильнейший ливень и ветер, передает NUR.KZ.

    В Сети опубликованы фото и видео ливня, который многих застал врасплох. Так, очевидцы засняли на видео строителей, которые буквально убегают с рабочего места под проливным дождем.

    Видео опубликовано в Instagram-аккаунте Astanovka98.

    "Пацаны поработали, все, домой. "Ураганево" продолжается". Ребята быстрее чем стометровку в школе бегут, "торнадево", - говорит мужчина, снявший данное видео.

    Также были опубликованы фото неба над Астаной.

    По некоторым данным, ливень просто "ураганный".

    Некоторых жителей уже начали волновать цены на такси.

    Отметим, что сегодня синоптики обещали в Астане небольшой дождь. Сообщалось, что днем воздух прогреется до 32 градусов, ночью температура снизится до 13 градусов. Скорость ветра - 13,7 м/с.

    При этом ранее госметеослужба "Казгидромет" представляла консультативный прогноз на июль - сообщалось, что месяц отличится ливнями и очень сильной жарой.

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