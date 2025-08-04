Грозы и туман накроют регионы Казахстана: синоптики объявили штормовое предупреждение

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Грозы и туман накроют регионы Казахстана: синоптики объявили штормовое предупреждение

    Опубликовано:

    Гроза
    Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

    Согласно прогнозу синоптиков, практически во всех регионах Казахстана во вторник, 5 августа, ожидаются грозы, туман и пыльные бури, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казридромет".

    По данным синоптиков, 5 августа в Астане ночью и утром ожидается туман.

    В Акмолинской области ночью и утром будет туман - на западе, севере и юге региона. Ветер юго-западный, западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

    На западе и севере Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют грозу и град. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. На юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Пыльная буря будет днем на севере Туркестанской области. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Свежая публикация по теме:
    До 36 градусов жары обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

    5 августа утром и днем на западе Костанайской области ожидаются гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ветер с порывами 15-18 м/с синоптики обещают ночью на юге, западе Мангистауской области. Днем ожидается сильная жара 38 градуса. На северо-востоке области высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В горных районах Жамбылской области ночью и днем на юге ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Грозу обещают синоптики днем на севере, западе Актюбинской области. Ветер южный с переходом на западный днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. На западе области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    В Атырауской области прогнозируется гроза днем на севере и западе. Ветер юго-восточный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность.

    5 августа ночью и утром на западе, юге Павлодарской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность.

    Ночью и утром на севере области Абай ожидается туман. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Синоптики предупреждают о грозе на севере, востоке Восточно-Казахстанской области. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный днем на востоке области 15-20 м/с.

    В Кызылординской области прогнозируется пыльная буря. Ветер северо-восточный утром и днем в центре, на севере, юге области 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    5 августа на юге области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный ночью и утром на юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Туман обещают ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области.

    В горных районах, днем на востоке области Жетісу будет гроза. Ветер северо-восточный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ранее синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни, с 5 по 7 августа. В Казахстане ожидаются дожди с грозами и ветром.

    Также госметеослужба "Казгидромет" представила консультативный прогноз на август 2025 года - в Казахстане ожидаются дожди с грозами и "температурные качели".

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Погода
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.