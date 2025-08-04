Грозы и туман накроют регионы Казахстана: синоптики объявили штормовое предупреждение

Согласно прогнозу синоптиков, практически во всех регионах Казахстана во вторник, 5 августа, ожидаются грозы, туман и пыльные бури, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казридромет".

По данным синоптиков, 5 августа в Астане ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской области ночью и утром будет туман - на западе, севере и юге региона. Ветер юго-западный, западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На западе и севере Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют грозу и град. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. На юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Пыльная буря будет днем на севере Туркестанской области. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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5 августа утром и днем на западе Костанайской области ожидаются гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ветер с порывами 15-18 м/с синоптики обещают ночью на юге, западе Мангистауской области. Днем ожидается сильная жара 38 градуса. На северо-востоке области высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ночью и днем на юге ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Грозу обещают синоптики днем на севере, западе Актюбинской области. Ветер южный с переходом на западный днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. На западе области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области прогнозируется гроза днем на севере и западе. Ветер юго-восточный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность.

5 августа ночью и утром на западе, юге Павлодарской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере области Абай ожидается туман. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Синоптики предупреждают о грозе на севере, востоке Восточно-Казахстанской области. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный днем на востоке области 15-20 м/с.

В Кызылординской области прогнозируется пыльная буря. Ветер северо-восточный утром и днем в центре, на севере, юге области 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

5 августа на юге области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный ночью и утром на юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Туман обещают ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области.

В горных районах, днем на востоке области Жетісу будет гроза. Ветер северо-восточный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни, с 5 по 7 августа. В Казахстане ожидаются дожди с грозами и ветром.

Также госметеослужба "Казгидромет" представила консультативный прогноз на август 2025 года - в Казахстане ожидаются дожди с грозами и "температурные качели".

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