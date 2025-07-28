Машины вязнут в грязи: в Мангистау подтопило дворы и дороги сильным ливнем (видео)

В селе Шетпе Мангистауской области после сильного ливня затопило дороги и дворы, машины вязнут в грязи. В акимате и "Казавтожоле" рассказали о борьбе с последствиями непогоды, передает Lada.kz.

Видеоролики из Шетпе появились в соцсетях. На кадрах видно, что непогода вызвала коллапс в селе: дороги размыло, бурные потоки воды текут вдоль железнодорожных путей и частных жилых домов.

По словам очевидцев, ливень длился несколько часов. Из-за того, что часть дорог размыло, машины застревали в грязи, пытаясь найти объездные пути.

"Ужас, что творится. Нас как будто водой смывает. Везде грязь, пройти невозможно, весь аул в воде", - делятся местные жители.

В "Казавтожоле" сообщили, что на борьбу с последствиями непогоды выехали дорожные службы, а ситуацию на дорогах оперативно проверили патрульные "ГАЗели".

"Разрушений и серьезных повреждений дорожного полотна не выявлено. Привлекать тяжелую спецтехнику необходимости не было. Обстановка находится под контролем", - заверили в компании.

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А в районном акимате проинформировали, что за помощью к ним обратилось 15 человек - они просили откачать воду из подтопленных дворов и домов.

Сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям обходят дома и позднее обещают установить степень нанесенного стихией ущерба.

Напомним, на прошлой неделе сильный ливень обрушился и на Астану - жители столицы делились в соцсетях пугающими кадрами.

А накануне из-за ливня в столице подтопило аэропорт - первый этаж авиагавани залило водой. В пресс-службе аэропорта сообщили, что уже устранили последствия произошедшего.

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