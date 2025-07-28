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    Аэропорт Астаны затопило после сильного ливня (видео)

    Опубликовано:

    Аэропорт Астаны
    Аэропорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ

    В воскресенье, 27 июля, в Астане после сильного ливня затопило аэропорт - пассажиры сняли на видео залитый водой зал прилета, передает NUR.KZ.

    Ролик из авиагавани опубликовала Instagram-страница vastane.kz. На кадрах видно, что первый этаж аэропорт буквально залило водой, которая льется через обшивку в стене.

    "Прилетел с моря, а море встречает тебя внутри", "Море решило прилететь в Астану в багажном", - пошутили комментаторы под постом.

    На ситуацию отреагировали в самом аэропорту - комментарий появился в Telegram-канале авиагавани.

    Как сообщили в пресс-службе, вчера в 19:33 выбило отвод ливневой трубы в международном терминале на первом этаже в общем зале прилета. Протечка была устранена в 19:45.

    "Последствия протечки были оперативно устранены. Каких-либо задержек рейсов не было. Аэропорт работает в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы авиагавани.

    Напомним, летом прошлого года мы рассказывали, что похожее ЧП произошло в аэропорту Алматы - в Сети появилось видео, на котором запечатлена течь в крыше нового терминала аэропорта Алматы. Примечательно, что терминал аэропорта был открыт буквально за полтора месяца до произошедшего.

    В феврале этого года в алматинском аэропорту случилось еще одно ЧП - в Сети появилось видео, как с потолка в новом терминале алматинского аэропорта течет вода. В воздушной гавани сообщили, что утечка была устранена.

    К слову, столичный аэропорт тоже не впервые переживает потоп - в прошлом году после мощного ливня в авиагавани протекла крыша.

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