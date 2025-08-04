Дожди с грозами и шквалистым ветром накроют Казахстан в ближайшие дни

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни, с 5 по 7 августа. В Казахстане ожидаются дожди с грозами и ветром, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в предстоящие трое суток через территорию Казахстана будет смещаться северо-западный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром.

6 августа на севере Павлодарской области, 7 августа на севере, в центре республики - сильные дожди, град. На юге страны ожидается погода преимущественно без осадков.

По республике ожидается усиление ветра, на юге, западе с пыльной бурей. На севере, востоке, в центре страны повышение ночью до +5 ...+18, в дневные часы до +18 ...+30 градусов тепла

Ранее сообщалось, что в августе в Казахстане ожидаются дожди с грозами и "температурные качели" - госметеослужба "Казгидромет" представила консультативный прогноз на август 2025 года.

Также мы писали, что в Астане с 4 по 10 августа обещают дожди, в Алматы в ближайшие 7 дней обещают ясную погоду, осадки прогнозируют лишь в начале недели. В Шымкенте в ближайшую неделю ожидается жаркая погода без осадков.

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