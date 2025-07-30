Похолодание, дожди и грозы ожидаются в Казахстане

В ближайшие дни на Казахстан опустится долгожданная для многих прохлада - в стране ожидаются похолодание, дожди и грозы, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как отмечают синоптики, в северных регионах жаркие летние дни уже сменились дождями с грозами. И даже на юге страны наблюдается спад жары.

Похолодание продолжится и на этой неделе - циклон, несущий осадки и понижение температуры, будет сохранять свое влияние практически на все территории Казахстана.

В госметеослужбе сообщают, что в ближайшие три дня в стране пройдут дожди, на севере, востоке республики местами прогнозируют сильные дожди, а в отдельных районах возможно выпадение града.

С субботы, 2 августа, в тыл циклону начнет смещаться северный антициклон, который принесет прекращение осадков и похолодание на севере страны до +15...+20 градусов.

Напомним, ранее мы писали, что в начале недели в Мангистау подтопило дворы и дороги сильным ливнем, машины вязнут в грязи. В акимате и "Казавтожоле" рассказали о борьбе с последствиями непогоды.

А на прошлой неделе сильный ливень обрушился и на Астану - жители столицы делились в соцсетях пугающими кадрами.

Позже из-за ливня в столице подтопило аэропорт - первый этаж авиагавани залило водой. В пресс-службе аэропорта сообщили, что уже устранили последствия произошедшего.

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