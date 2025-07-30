Похолодание, дожди и грозы ожидаются в Казахстане
Опубликовано:
В ближайшие дни на Казахстан опустится долгожданная для многих прохлада - в стране ожидаются похолодание, дожди и грозы, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
Как отмечают синоптики, в северных регионах жаркие летние дни уже сменились дождями с грозами. И даже на юге страны наблюдается спад жары.
Похолодание продолжится и на этой неделе - циклон, несущий осадки и понижение температуры, будет сохранять свое влияние практически на все территории Казахстана.
В госметеослужбе сообщают, что в ближайшие три дня в стране пройдут дожди, на севере, востоке республики местами прогнозируют сильные дожди, а в отдельных районах возможно выпадение града.
С субботы, 2 августа, в тыл циклону начнет смещаться северный антициклон, который принесет прекращение осадков и похолодание на севере страны до +15...+20 градусов.
Напомним, ранее мы писали, что в начале недели в Мангистау подтопило дворы и дороги сильным ливнем, машины вязнут в грязи. В акимате и "Казавтожоле" рассказали о борьбе с последствиями непогоды.
А на прошлой неделе сильный ливень обрушился и на Астану - жители столицы делились в соцсетях пугающими кадрами.
Позже из-за ливня в столице подтопило аэропорт - первый этаж авиагавани залило водой. В пресс-службе аэропорта сообщили, что уже устранили последствия произошедшего.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Дождь и жара выше 30 градусов ожидаются в мегаполисах Казахстана в среду
- Дожди ожидаются в двух мегаполисах Казахстана во вторник
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2270367-poholodanie-dozhdi-i-grozy-ozhidayutsya-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах