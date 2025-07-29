Дожди ожидаются в двух мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 29 июля, в Астане и Алматы обещают дожди, а жителей Шымкента предупреждают о сильной жаре. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 35 градусов, а ночью опустится до 20 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью температура снизится до 17 градусов. Скорость ветра – 7,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 34 градусов, ночью опустятся до 20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,8 м/с.

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