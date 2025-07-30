Дождь и жара выше 30 градусов ожидаются в мегаполисах Казахстана в среду
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В среду, 30 июля, в Астане обещают небольшой дождь, а в Алматы и Шымкенте - жару выше 30 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают погоду без осадков. Температура днем поднимется до 33 градусов, а ночью опустится до 22 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют умеренный дождь. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью температура снизится до 16 градусов. Скорость ветра – 5,0 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 36 градусов, ночью опустятся до 21 градуса. Скорость ветра будет на уровне 8,5 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2270241-dozhd-i-zhara-vyshe-30-gradusov-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana-v-sredu/
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