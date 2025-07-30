Дождь и жара выше 30 градусов ожидаются в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 30 июля, в Астане обещают небольшой дождь, а в Алматы и Шымкенте - жару выше 30 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают погоду без осадков. Температура днем поднимется до 33 градусов, а ночью опустится до 22 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют умеренный дождь. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью температура снизится до 16 градусов. Скорость ветра – 5,0 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 36 градусов, ночью опустятся до 21 градуса. Скорость ветра будет на уровне 8,5 м/с.

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