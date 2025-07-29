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    "6-8 млн на 150 гостей": казахстанцы стали тратить больше денег на свадьбы

    Опубликовано:

    Жених надевает кольцо невесте
    Свадьба. Иллюстративное фото: Kenji Lau / Getty Images

    Казахстанцы стали больше тратить на свадьбы, а расходы все чаще превышают финансовые возможности семей. Торжество может обойтись в 6-8 млн на 150 гостей, сообщает 31 канал.

    По данным одной из консалтинговых компаний, в прошлом году суммарные расходы на свадьбы в Казахстане достигли впечатляющих 30 млрд тенге. Сообщается, что причина отчасти заключается в том, что стоимость самих мероприятий заметно выросла.

    По мнению специалистов, пары хотят индивидуальности: авторский декор, профессиональные организаторы и яркое шоу.

    "В среднем, если ұзату хорошее, с местными артистами, хорошей кухней, ведущим, со всеми организационными моментами - получается 6-8 млн, это где-то на 150 гостей. И если больше людей и артисты из Алматы, Астаны, Москвы, то бюджет вырастает в разы", - прокомментировала руководитель ивент-агентства Марина Медведенко.

    По данным соцопроса, более половины респондентов против тоев "не по карману". Но треть опрошенных считают, что порадовать пару сотен гостей - обязанность семьи, даже если ради этого придется брать кредиты.

    "Желание сделать это событие памятным, тем более, что под это можно взять кредит - почему бы не сделать это? И потом, как и в любой праздник, в это время не думается о плохом. Люди вообще не склонны планировать что-то нехорошеее", - считает преподаватель социологии Куралай Мухамбетова.

    По мнению психологов, мода на пышные свадьбы - отголосок 90-х, когда у людей не было возможности ярко отмечать важные события. Теперь к этому добавляется и давление общественного мнения.

    "Мы смотрим в интернете когда празднуют на широкую ногу, хочется делать также, а если не так - то какой-то не такой. Нет приобщенности к обществу, а это базовая потребность, потребность в выживании. Но когда она захлестывает, человек недооценивает свои финансовые возможности", - заявила психолог Анастасия Утинанс.

    На прошлой неделе психологи и работники РАГС высказались о том, что казахстанцы стали позже вступать в брак, средний возраст женихов и невест достиг 25-36 лет.

    В марте текущего года в Бюро нацстатистики заявили, что за последние пять в лет в Казахстане сильно снизилось число желающих вступить в брак.

    А в мае этого года стало известно, что число браков в Казахстане оказалось минимальным за 11 лет, меньше женились только в пандемию. Кроме того, специалисты Центра изучения института семьи заявляли, что в казахстанских городах снижается коэффициент брачности, при этом популярность гражданских браков растет.

    В Верховном суде рассказали, что за последние три года суды Казахстана рассмотрели десятки тысяч дел о расторжении брака. В некоторых регионах разводы являются частым явлением.

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