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    "Там уже любви нет, чистый расчет": психологи объяснили, почему казахстанцы стали позже жениться

    Опубликовано:

    Жених и невеста держатся под руку
    Брак. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Психологи и работники РАГС высказались о том, что казахстанцы стали позже вступать в брак, средний возраст женихов и невест достиг 25-36 лет, сообщает телеканал "Алматы".

    По данным телеканала, жители страны стали позже жениться, средний возраст женихов и невест достиг 25-36 лет. Эксперты говорят, что молодежь теперь делает акцент на образовании, карьере и финансовой стабильности перед созданием семьи.

    Руководитель районного отдела РАГС в Алматы Жанна Дюсембаева заявила, что не бывает идеального возраста для брака. В ее практике нередко встречаются и представители пожилого возраста.

    "Увеличение среднего возраста мужчин и женщин, вступающих в брак - это неплохой показатель. Как говорят: "Любви все возрасты покорны". Я так думаю, что люди в более в осознанном возрасте обращаются с подачей заявления на регистрацию брака, регистрируют свой брак. Это говорит о том, что более ответственно, более серьезно подходят к этому", - сказала Жанна Дюсембаева.

    По мнению психологов, нынешняя молодежь боится ответственности, потери свободы, не оправдать свои ожидания, наткнуться на домашних тиранов и не только. Поэтому они находятся в постоянном поиске.

    "После 25-ти он начинает просто разборчиво выбирать. Там уже любви нет. Там идет чистый расчет. Если человек ответственный, он уже с 18-ти лет готов создать семейную жизнь. Когда он не готов, он будет искать постоянно такого партнера, который бы его эгоизм питал", - отметила психолог Шынар Кусманкызы.

    Например, Алматы входит в топ-5 регионов по количеству зарегистрированных браков. При этом, число желающих начать семейную жизнь уменьшилось почти на 13 процентов. В прошлом году за аналогичный период подали заявление на регистрацию 10796 человек, в этом году почти 9, 5 тыс. Средний брачный возраст составил для мужчин 32 года, а для женщин 28 лет. Самый поздний зарегистрированный брак был между парой в возрасте 72 и 76 лет.

    В марте текущего года в Бюро нацстатистики заявили, что за последние пять в лет в Казахстане сильно снизилось число желающих вступить в брак.

    А в мае этого года стало известно, что число браков в Казахстане оказалось минимальным за 11 лет, меньше женились только в пандемию. Кроме того, специалисты Центра изучения института семьи заявляли, что в казахстанских городах снижается коэффициент брачности, при этом популярность гражданских браков растет.

    В Верховном суде рассказали, что за последние три года суды Казахстана рассмотрели десятки тысяч дел о расторжении брака. В некоторых регионах разводы являются частым явлением.

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