Торжество в одном из ресторанов Усть-Каменогорска закончилось массовым отравлением
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Массовое заболевание острой кишечной инфекцией зафиксировано в Восточно-Казахстанской области после проведения торжественного мероприятия в одном из ресторанов, сообщает YK-news.kz.
По данным издания, у пострадавших наблюдаются симптомы, характерные для острого гастроэнтерита: тошнота, рвота, повышение температуры, боли в животе и жидкий стул.
"Несколько человек госпитализированы, остальные проходят амбулаторное лечение. Специалисты начали эпидемиологическое расследование: отобраны пробы готовых блюд, воды и так далее. Проводится опрос заболевших и контактных лиц, организованы лабораторные исследования",- сказано в публикации.
По информации управления здравоохранения, состояние большинства госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, без угрозы жизни, проводится необходимое лечение.
А состояние амбулаторных больных - удовлетворительное, они также находятся под наблюдением врачей.
В июне текущего года мы писали, что в Павлодаре произошло массовое отравление после мероприятия в одном из ресторанов города.
До этого стало известно, что в Бурабайском районе Акмолинской области в спортшколе выявили кишечную инфекцию, пострадали 18 детей. По данному факту возбудили уголовное дело. Проводится эпидемиологическое расследование, а также комплекс проверочных мероприятий.
В апреле 6 детей и 9 взрослых жителей Астаны обратились в больницу и были госпитализированы после посещения одного из столичных ресторанов.
На следующий день стало известно, что по факту массового отравления посетителей началось досудебное расследование, а число пострадавших увеличилось до 20. Позже сообщалось, что кафе закрылось для проверки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2270184-torzhestvo-v-odnom-iz-restoranov-ust-kamenogorska-zakonchilos-massovym-otravleniem/
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