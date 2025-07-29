Названы самые популярные туристические направления у казахстанцев

В первой половине года на отдых через турагентства отправились больше 589 тыс. казахстанцев. Какие страны они выбирали чаще всего, узнал "Седьмой канал".

По данным телеканала, самыми популярными направлениями среди казахстанских туристов стали:

Вьетнам – более 130 тысяч отдыхающих,

Египет – 109 тысяч,

Турция – 104 тысячи,

ОАЭ – 102 тысячи.

Еще 65 тысяч казахстанцев выбрали для отдыха Таиланд.

Эксперты отмечают, что все чаще казахстанцы стали бронировать отдых через турагентства и отдавать предпочтения турпакетам, включающим проживание, питание, трансфер и страховку.

По данным корпоративного фонда "Туристик Қамқор", туристический поток в этом году по сравнению с прошлым увеличился на 28%. При этом очень большая часть казахстанцев проводит отпуск дома, в Казахстане.

"Конечно, мне, как и многим другим, хотелось поехать за границу. Но в этом году не получилось, поэтому мы с мужем по старинке отправились в Боровое. Наш самый близкий охраняемый заповедник, где можно купаться, отдыхать, быть на природе, гулять с детьми",

"Каждый отпуск я езжу в село Каркрынка, мы отлично проводим время, гуляя по лесу или купаясь в реке", "Везде хорошо отдыхать. Мы были в Баян-ауле, Сарауледе, Балкашино и по всему Казахстану", - делятся казахстанцы.

Напомним, недавно в связи с многочисленными обращениями казахстанцев Токаев обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.

После критики президента Казахстана на побережье озера Алаколь по поручению акима области Абай его заместитель Серик Туленбергенов провел экстренное совещание на берегу озера с участием районного руководства и представителей ответственных государственных органов.

В Национальной палате предпринимателей озвучили основные проблемы популярного курорта. А глава правительства Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений президента в сфере туризма.

Позже стало известно, что ряд чиновников, в том числе вице-министра, наказали за состояние курортных зон в Казахстане.

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