Парня, ушедшего на пик Молодежный, ищут в горах Алматы

В Сети появилась информация, что в Алматы 20-летний парень вчера ушел в горы, на пик Молодежный, и не вернулся. В ДЧС сообщили, что ведутся поиски, передает NUR.KZ.

Информация о пропаже парня появилась в соцсети Threads. Пользовательница написала, что Алану 20 лет, рост 175-178, около 180 см, 27 июля 2025 рано утром ушел в горы на пик Молодежный со стороны Медео, с тех пор на связь не выходит.

По данным автора поста, пропавший был одет в красную флиску (кофта с рукавами), черные шорты, черные кроссовки, также у него была черная кепка, рюкзак бело-серый, возможно, запасная черная куртка.

Автор поста призвала на помощь всех, кто может помочь - волонтеров и владельцев дронов, и опубликовала фото пропавшего.

Алан. Фото: threads.com/@di_aidarkhan

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в ДЧС Алматы. В ведомстве сообщили, что парня уже ищут спасатели.

"Поздним вечером 27 июля, в 23:02, в Медеуском районе началась поисково-спасательная операция. Поступило сообщение о пропаже 20-летнего молодого человека, который утром ушел в горы и должен был вернуться к 17:00.

Связь поддерживалась только через его тетю - геолокация была недоступна. По имеющейся информации, он был одет в теплую кофту, шорты и кроссовки. В это время в горах прошли дождь и град, на высоте более 4000 метров выпал снег.

Поисковые работы начались в районе пика Молодежный (4147 м). К операции были привлечены спасатели РОСО с поста "Медео" и спасатели с контрольно-спасательного пункта "Туюк-Су", - сообщили в ДЧС.

Спасатели поднялись на Мынжылки и пешком выдвинулись в сторону пика Молодежный. Обследованы вершины Молодежный, Титова и Т1 - следов пропавшего обнаружено не было.

"На плато Мынжылки развернут оперативный штаб с участием ДЧС, волонтеров и с задействованным беспилотником. В готовности авиаборт АО "Казавиаспас", однако погодные условия - облачность выше 1800 м, грозы, порывы ветра до 20 м/с - осложняют вылет воздушного судна", - пояснили в ДЧС.

Напомним, ранее в ДЧС Алматы сообщали о поисках 18-летнего парня, который пропал 2 июля. Информация о пропаже парня поступила в ДЧС 6 июля.

Были организованы поисково-спасательные работы, задействована авиация, 44 сотрудника и спасателя Службы спасения 109, Республиканского оперативно-спасательного отряда, Департамента по ЧС, Департаментов пограничной службы и полиции, волонтеров, 8 единиц техники, 4 кинологических расчета, 3 БПЛА.

К сожалению, пропавшего нашли мертвым. В полиции корреспонденту NUR.KZ сообщили, что внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Но не все случаи пропажи людей так трагичны. Так, пару дней назад сообщалось, что спасатели нашли потерявшегося мужчину в Алтайских горах - несколько дней назад он отправился за ягодами и потерялся. Его обнаружили в горно-лесистой местности, медицинская помощь мужчине не потребовалась.

17 июля в горах Заилийского Алатау заблудились шесть человек, в числе которых двое подростков. Им на помощь пришли спасатели.

В начале июля семья с шестью детьми поднялась на гору в Бурабае и потерялась. При спуске они сбились с пути и заблудились. Сотрудники МЧС нашли их и эвакуировали с высоты.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

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