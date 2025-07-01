Семья с шестью детьми поднялась на гору в Бурабае и потерялась (видео)
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Семья из семи человек потерялась в горах в Акмолинской области - туристы поднялись на вершину, однако вернуться самостоятельно не смогли, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Вчера в Бурабайском районе Акмолинской области семья из семи человек, из них шестеро детей, поднялась на вершину горы, которая расположена на высоте 920 м. над уровнем моря,
При спуске они сбились с пути и заблудились.
У них возникли сложности: крутые участки и усталость сделали самостоятельное возвращение невозможным.
"Получив сигнал о помощи, сотрудники МЧС незамедлительно выдвинулись на место. Благодаря профессионализму и оперативным действиям спасателей, вся группа была благополучно эвакуирована с высоты. В медицинской помощи никто не нуждался", - отметили в МЧС.
Правила безопасности в горах
Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.
"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты.
При походе в горы необходимо также:
- рассчитывать свои физические возможности;
- учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
- в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).
Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2261055-semya-s-shestyu-detmi-podnyalas-na-goru-v-burabae-i-poteryalas-video/
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