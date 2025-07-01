Семья с шестью детьми поднялась на гору в Бурабае и потерялась (видео)

Семья из семи человек потерялась в горах в Акмолинской области - туристы поднялись на вершину, однако вернуться самостоятельно не смогли, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Вчера в Бурабайском районе Акмолинской области семья из семи человек, из них шестеро детей, поднялась на вершину горы, которая расположена на высоте 920 м. над уровнем моря,

При спуске они сбились с пути и заблудились.

У них возникли сложности: крутые участки и усталость сделали самостоятельное возвращение невозможным.

"Получив сигнал о помощи, сотрудники МЧС незамедлительно выдвинулись на место. Благодаря профессионализму и оперативным действиям спасателей, вся группа была благополучно эвакуирована с высоты. В медицинской помощи никто не нуждался", - отметили в МЧС.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты.

При походе в горы необходимо также:

рассчитывать свои физические возможности;

учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;

в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).