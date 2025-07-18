Группа из шести туристов потерялась в горах Алматинской области

Вчера, 17 июля, в горах Заилийского Алатау заблудились шесть человек, в числе которых двое подростков. Им на помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По информации ведомства в Telegram-канале, информация о том, что группа туристов сбилась с тропы при спуске с урочища Кокжайляу в сторону города - в районе ущелья реки Казачка, поступила спасателям в вечернее время. Связь с туристами поддерживалась, геолокация определялась.

"Для проведения поисково-спасательной операции оперативно выдвинулась группа РОСО МЧС РК. Спасателям предстояло пройти по горной местности, преодолевая сложный рельеф в условиях наступивших сумерек и ограниченной видимости.

Туристы были найдены. В медицинской помощи никто не нуждался. Начался организованный спуск в сторону города", - сообщили в МЧС.

Отмечается, что спасательная операция завершилась успешно - все участники группы были благополучно выведены в безопасное место.

Отметим, ранее в МЧС напоминали правила безопасности в горах:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной или селе опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб;

обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город.

Напомним, недавно в районе Альпинграда Медеуского района турист получил травму ноги и не мог самостоятельно спуститься с гор. С высоты 3400 метров мужчину эвакуировали спасатели.

До этого в Алматы спасатели пришли на помощь гражданам Китая, которые совершили восхождение на пик Шукур и застряли в горах из-за травмы.

Ранее акмолинские спасатели помогли травмированной женщине спуститься с горы Кокшетау в Бурабайском районе.

Также в мае в Талгарском районе трое молодых людей потеряли ориентир, спускаясь с пика Фурманова. Один получил травму.

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