Отправился за ягодами: 89-летний мужчина потерялся в горах в ВКО

Спасатели нашли потерявшегося мужчину в Алтайских горах - несколько дней назад он отправился за ягодами и потерялся, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Накануне спасателям поступил звонок, о том, что 23 июля житель села Средигорное Восточно-Казахстанской области выехал на лошади за ягодами и не вернулся.

Как оказалось, родственники пытались найти его самостоятельно, но поиски не дали результата. Сотового телефона у потерявшегося не было.

"Сегодня в ходе поисковых мероприятий спасатели МЧС совместно с сотрудниками ДП обнаружили мужчину 1939 г.р. в горнолесной местности в 10 км от села Парамоновка", - сообщили в ведомстве.

Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

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