Отправился за ягодами: 89-летний мужчина потерялся в горах в ВКО
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Спасатели нашли потерявшегося мужчину в Алтайских горах - несколько дней назад он отправился за ягодами и потерялся, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Накануне спасателям поступил звонок, о том, что 23 июля житель села Средигорное Восточно-Казахстанской области выехал на лошади за ягодами и не вернулся.
Как оказалось, родственники пытались найти его самостоятельно, но поиски не дали результата. Сотового телефона у потерявшегося не было.
"Сегодня в ходе поисковых мероприятий спасатели МЧС совместно с сотрудниками ДП обнаружили мужчину 1939 г.р. в горнолесной местности в 10 км от села Парамоновка", - сообщили в ведомстве.
Медицинская помощь мужчине не потребовалась.
Что делать, если пропал человек?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2269140-otpravilsya-za-yagodami-89-letniy-muzhchina-poteryalsya-v-gorah-v-vko/
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