Пропавшего в горах Алматы парня нашли мертвым

Парня, о поисках которого стало известно несколько дней назад, нашли мертвым в горах Алматы. Подробности рассказали в пресс-службе ДП города, передает NUR.KZ.

Информация о том, что молодой человек погиб, появилась в паблике volontery_almaty_lider.kz в Instagram, там же несколько дней назад была опубликована информация о его поисках.

18-летний парень пропал 2 июля текущего года.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы подтвердили информацию о смерти молодого человека.

"Пропавший без вести молодой человек найден погибшим. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили по данному факту в ведомстве.

В ДЧС города также сообщили о результатах поисково-спасательных работ.

"11 июля в 7:30 в горах Алматы, в ходе масштабных поисково-спасательных работ сводной группы РОСО МЧС, ДЧС Алматы, Службы спасения и волонтеров, с применением беспилотного летательного аппарата, на высоте свыше 3000 метров над уровнем моря было обнаружено тело", - заявили в ведомстве.

По информации пресс-службы, спасатели оперативно выдвинулись к месту обнаружения пешим порядком для транспортировки тела, время следования - более двух с половиной часов.

"На месте продолжает работу оперативный штаб. С близкими работают психологи ДЧС г. Алматы и РОСО МЧС", - добавили в ведомстве.

Отметим, на днях в ДЧС Алматы сообщали о поисках 18-летнего парня, который пропал 2 июля. Информация о пропаже парня поступила в ДЧС 6 июля.

Были организованы поисково-спасательные работы, задействована авиация, 44 сотрудника и спасателя Службы спасения 109, Республиканского оперативно-спасательного отряда, Департамента по ЧС, Департаментов пограничной службы и полиции, волонтеров, 8 единиц техники, 4 кинологических расчета, 3 БПЛА.

Поиски велись в горах Алматы.

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