С авиацией и дронами ищут в горах Алматы пропавшего подростка

С 6 июля силами МЧС, с задействованием полиции и волонтеров, в горах Алматы ведутся поиски парня 2007 года рождения, который 2 июля ушел из дома в горы, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Instagram-аккаунте ДЧС Алматы, третий день авиацией, дронами, силами и средствами МЧС ведутся поиски пропавшего парня.

"6 июля в 11:46 поступило сообщение от сотрудника полиции о том, что гр. А. А заявил о пропаже своего брата - А. Н. 2007 г. р., который 2 июля, по словам родственника, ушел из дома в горы.

При получении сообщения на пульт ДЧС незамедлительно организованы поисково-спасательные работы, задействована авиация, 44 сотрудника и спасателя Службы спасения 109, Республиканского оперативно-спасательного отряда, Департамента по ЧС, Департаментов пограничной службы и полиции, волонтеров, 8 единиц техники, 4 кинологических расчета, 3 БПЛА", - сообщается в публикации.

На месте ПСР, в оперативном штабе ДЧС Алматы при визит-центре "Аюсай" находятся родственники пропавшего, 10 человек.

Поиски ведутся в трех направлениях:

1 направление - с космостанции на БАП, осмотр гребня справа и слева;

2 направление - осмотр склонов спуска на Алмаарасан и Аюсай;

3 направление - осмотр склонов спуска слева и справа с космостанции до пограничной заставы.

Напомним, вчера сообщалось, что трое подростков отправились в горы в районе Шымбулака, но не смогли самостоятельно спуститься. Спасатели нашли их, эвакуировали с обрыва и передали родным.

Ранее в горах Алматы спасатели нашли 16-летнего подростка из России, потерявшегося на леднике. За помощью обратились его родители.

Вчера мы писали, что спасатели МЧС РК пришли на помощь туристу из Южной Кореи - мужчина получил травму при падении.

В июне в районе поляны Терра, Большое Алматинское ущелье, три девушки сбились с маршрута, заблудившись в горах. Спасатели обнаружили девушек и благополучно эвакуировали.

До этого в Талгарском районе трое молодых людей потеряли ориентир, спускаясь с пика Фурманова. Один получил травму. Спасатели оказали ему первую медицинскую помощь на месте и организовали спуск группы вниз по ущелью.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты.При походе в горы необходимо также:

рассчитывать свои физические возможности;

учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;

в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).

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