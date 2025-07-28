Какой будет погода в последние дни июля в Казахстане, рассказали синоптики

В начале недели на территории Казахстана ожидается неустойчивая погода: дожди, местами с грозами и градом, усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", в заключительные дни месяца погодные условия на территории Казахстана будут формироваться под влиянием обширного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов.

Ожидается неустойчивая погода: пройдут дожди, местами с грозами и градом. В северных, северо-западных и центральных регионах, а также в горных районах юго-востока прогнозируются интенсивные дожди и шквалистое усиление ветра.

По республике в целом ожидается усиление ветра, в южных областях - с пыльными бурями.

Температурный фон в северных регионах понизится до +18…+23 °C. На остальной территории существенных температурных колебаний не прогнозируется.

Напомним, мы писали, что в Мангистау уже подтопило дворы и дороги сильным ливнем, машины вязнут в грязи. В акимате и "Казавтожоле" рассказали о борьбе с последствиями непогоды.

На прошлой неделе сильный ливень обрушился и на Астану - жители столицы делились в соцсетях пугающими кадрами.

А накануне из-за ливня в столице подтопило аэропорт - первый этаж авиагавани залило водой. В пресс-службе аэропорта сообщили, что уже устранили последствия произошедшего.

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