Какой будет погода в последние дни июля в Казахстане, рассказали синоптики
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В начале недели на территории Казахстана ожидается неустойчивая погода: дожди, местами с грозами и градом, усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", в заключительные дни месяца погодные условия на территории Казахстана будут формироваться под влиянием обширного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов.
Ожидается неустойчивая погода: пройдут дожди, местами с грозами и градом. В северных, северо-западных и центральных регионах, а также в горных районах юго-востока прогнозируются интенсивные дожди и шквалистое усиление ветра.
По республике в целом ожидается усиление ветра, в южных областях - с пыльными бурями.
Температурный фон в северных регионах понизится до +18…+23 °C. На остальной территории существенных температурных колебаний не прогнозируется.
Напомним, мы писали, что в Мангистау уже подтопило дворы и дороги сильным ливнем, машины вязнут в грязи. В акимате и "Казавтожоле" рассказали о борьбе с последствиями непогоды.
На прошлой неделе сильный ливень обрушился и на Астану - жители столицы делились в соцсетях пугающими кадрами.
А накануне из-за ливня в столице подтопило аэропорт - первый этаж авиагавани залило водой. В пресс-службе аэропорта сообщили, что уже устранили последствия произошедшего.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2269581-kakoy-budet-pogoda-v-poslednie-dni-iyulya-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/
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