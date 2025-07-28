Похолодание и дожди ожидаются в Астане на этой неделе

В Астане в ближайшие 7 дней, с 28 июля по 3 августа, ожидаются дожди и похолодание ночью до 14 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

28 июля в Астане обещают умеренный дождь. Температура в среднем составит плюс 22 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 31 градуса, но ночью температура опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 8,4 м/с.

29 июля ожидается небольшой дождь. Температура составит около плюс 20 градусов. Максимальная температура составит плюс 25 градусов, а минимальная – плюс 16 градусов. Скорость ветра составит до 11,0 м/с.

30 июля вновь прогнозируют небольшой дождь. Средняя температура – плюс 16 градусов. Днем температура поднимется до плюс 20 градусов, а ночью опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 6,4 м/с.

31 июля в Астане будет облачно, но без осадков. Температура в среднем – плюс 19 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 23 градусов, а опуститься может до плюс 13 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,5 м/с.

Свежая публикация по теме: Небольшой спад жары прогнозируют в Шымкенте на этой неделе

1 августа ожидается небольшой дождь. Среднесуточная температура – плюс 19 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, а ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

2 августа вновь обещают небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 19 градусов. Максимальная температура составит плюс 23 градуса, минимальная – плюс 14 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,5 м/с.

3 августа, по прогнозам, снова ожидается дождь. Средняя температура составит плюс 16 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 19 градусов, но ночью похолодает до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 8,0 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.