Похолодание и дожди ожидаются в Астане на этой неделе
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В Астане в ближайшие 7 дней, с 28 июля по 3 августа, ожидаются дожди и похолодание ночью до 14 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
28 июля в Астане обещают умеренный дождь. Температура в среднем составит плюс 22 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 31 градуса, но ночью температура опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 8,4 м/с.
29 июля ожидается небольшой дождь. Температура составит около плюс 20 градусов. Максимальная температура составит плюс 25 градусов, а минимальная – плюс 16 градусов. Скорость ветра составит до 11,0 м/с.
30 июля вновь прогнозируют небольшой дождь. Средняя температура – плюс 16 градусов. Днем температура поднимется до плюс 20 градусов, а ночью опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 6,4 м/с.
31 июля в Астане будет облачно, но без осадков. Температура в среднем – плюс 19 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 23 градусов, а опуститься может до плюс 13 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,5 м/с.
1 августа ожидается небольшой дождь. Среднесуточная температура – плюс 19 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, а ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.
2 августа вновь обещают небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 19 градусов. Максимальная температура составит плюс 23 градуса, минимальная – плюс 14 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,5 м/с.
3 августа, по прогнозам, снова ожидается дождь. Средняя температура составит плюс 16 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 19 градусов, но ночью похолодает до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 8,0 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2269446-poholodanie-i-dozhdi-ozhidayutsya-v-astane-na-etoy-nedele/
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