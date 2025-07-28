Небольшой спад жары прогнозируют в Шымкенте на этой неделе

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 28 июля по 3 августа, ожидается жаркая погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

28 июля в Шымкенте будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 28 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 34 градусов, но ночью температура опустится до плюс 22 градусов. Скорость ветра составит 8,8 м/с.

29 июля ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 28 градусов. Максимальная температура составит плюс 35 градусов, а минимальная – плюс 21 градус. Скорость ветра составит до 6,6 м/с.

30 июля осадков не будет. Средняя температура – плюс 28 градусов. Днем температура поднимется до плюс 35 градусов, а ночью опустится до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 7,2 м/с.

31 июля в Шымкенте обещают ясную погоду. Температура в среднем – плюс 28 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 34 градусов, а опуститься может до плюс 21 градуса. Скорость ветра будет равняться 6,5 м/с.

1 августа вновь ожидается солнечная погода. Среднесуточная температура – плюс 28 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, а ночью похолодает до плюс 22 градусов. Скорость ветра составит 8,4 м/с.

2 августа осадков не будет. Температура в среднем остановится на отметке плюс 27 градусов. Максимальная температура составит плюс 35 градусов, минимальная – плюс 20 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,6 м/с.

3 августа, по прогнозам, будет солнечно, без осадков. Средняя температура составит плюс 28 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 35 градусов, но ночью похолодает до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 5,0 м/с.

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