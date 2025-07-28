Новой формат срочной военной службы запустили в Казахстане

В Казахстане появился новый формат срочной военной службы SARBAZ+. Пока проект запущен в пилотном режиме в одном из регионов, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

Первый призыв этого формата начнет службу этой осенью в Алматинской области. Служить по-новому будут 150 призывников.

Как поясняют в министерстве, проект SARBAZ+ предусматривает интеграцию военной службы с элементами профессионального обучения, цифровыми решениями, системой медицинского мониторинга и организованного досуга.

Планируется, что каждому военнослужащему будет выдан фитнес-браслет для отслеживания биометрических показателей в реальном времени. Данные будут поступать в систему централизованного мониторинга, доступную медицинскому персоналу и командирам, что обеспечит постоянный контроль над состоянием здоровья личного состава. Также внедряется система видеоаналитики.

На территории части завершаются строительные и ремонтные работы. Обновляются спортивные объекты, устанавливаются тренажеры, создаются площадки для игровых видов спорта и зоны для зрителей. Для развития логического мышления и поддержки интеллектуальной активности планируется запуск шахматных секций.

Помимо этого, в рамках проекта призывники будут проходить базовое обучение в сфере телекоммуникаций и IT. По завершении службы участники смогут пройти аттестацию и получить сертификаты, которые пригодятся при трудоустройстве.

Планируется обучить призывников основам эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и радиосвязи. Дополнительно будут организованы занятия по казахскому и английскому языкам.

Еще Минобороны обещает проводить тренинги по личностному развитию для офицеров и сержантов, направленные на формирование современного, компетентного и устойчивого к стрессам военного специалиста.

Программа SARBAZ+ затрагивает не только солдат срочной службы. Офицерский и сержантский состав части также пройдут повышение квалификации, в том числе по международной программе CCNA Cisco в сфере сетевых технологий.

Чтобы служить по этому формату, казахстанцам призывного возраста нужно будет зарегистрироваться на сайте проекта. Анкеты желающих будут рассмотрены комиссией. Кандидаты, прошедшие отбор, получат уведомление о зачислении.

"SARBAZ+ — это не только модель военной службы, но и возможность личностного и профессионального роста. Мы стремимся к тому, чтобы каждый призывник выходил из армии с реальными знаниями и навыками, которые пригодятся в гражданской жизни", - отметил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.

Если проект будет успешным, его поэтапно внедрят и в других подразделениях Вооруженных Сил Казахстана.

Отметим, согласно закону РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", воинская служба в Казахстане включает в себя:

воинскую службу по призыву;

воинскую службу по контракту.

К воинской службе по призыву относятся:

срочная воинская служба рядового и сержантского составов;

воинская служба офицеров, призванных в соответствии со статьей 32 настоящего Закона;

воинская служба при мобилизации, военном положении, в военное время и при прохождении воинских сборов.

К воинской службе по контракту относятся:

воинская служба военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту на воинских должностях рядового, сержантского и офицерского составов;

воинская служба и обучение кадетов, курсантов, адъюнктов, магистрантов и докторантов, военных интернов военных учебных заведений.

Призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва.

"Воинская служба является законодательно установленной обязанностью каждого молодого человека, а уклонение от ее прохождения предусматривает уголовную и административную ответственность со всеми правовыми последствиями", - отмечали ранее в Минобороны.

Напомним, в Костанае сотрудники военкомата нагрянули за призывниками прямо во время экзамена. Резонансное видео сняли в местном строительном колледже. За неделю до этого грубое задержание жителя Костаная полицией возмутило Казнет. Отмечалось, что молодого человека насильно пытались забрать в военкомат.

Вскоре Министерство обороны Казахстана сделало заявление по вопросу рейдов в отношении граждан призывного возраста.

После этого стало известно, что Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра обороны Руслана Жаксылыкова. На этом посту его сменил Даурен Косанов. Токаев поручил новому министру обороны укрепить казахстанскую армию.

А недавно заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев ответил, могут ли казахстанцев насильно забирать в армию.

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