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    "Возьму в аренду банковскую карту": почему откликаться на такие объявления опасно

    Опубликовано:

    Женщина смотрит на кредитную карточку
    Банковская карта. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

    Управление по противодействию киберпреступности Департамента полиции Астаны опубликовало видеоклип с разъяснением, как работает преступная схема с "арендой" банковских карт, передает NUR.KZ.

    Киберполиция Астаны опубликовала в Instagram-аккаунте видео о деятельности мошенников, использующих чужие счета.

    "Возьму в аренду карту за 50 000 тенге" - за такими объявлениями скрываются мошенники. Они обещают быстрый заработок и проценты с переводов, но используют чужие карты для вывода украденных средств, сделок с криптой, обнала. Они отмывают деньги, а человек, через счет которого это происходит, становится соучастником преступления", - сообщает ведомство в публикации. ⁣ В полиции напоминают, что в Казахстане за переводы, связанные с мошенничеством, может грозить ответственность по статье 190 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней достигает 10 лет лишения свободы.⁣ ⁣ Чтобы не стать пособником злоумышленников, никогда не откликайтесь на подобные объявления и не передавайте карту и ее данные третьим лицам, предупреждают правоохранители.

    • Не сообщайте никому реквизиты карты и SMS-коды.
    • Не переходите по незнакомым ссылкам.
    • Не переводите деньги и не совершайте оплату по просьбе незнакомых людей.

    Напомним, ранее также Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением - за "дропперство" - передачу своих банковских карт, счетов, персональных данных - вводится уголовная ответственность.

    Добавим, мы писали о том, что в Казахстане планируют ввести наказание для граждан, которые за вознаграждение передают свои банковские счета третьим лицам. Предусмотрены как штрафы, так и тюрьма. Подробности читайте в нашем материале.

    Напомним, в конце мая в мажилисе во втором чтении рассмотрели нормы по оптимизации уголовного и уголовно-процессуального кодекса - для дропперов теперь предлагается наказание в рамках УК РК.

    Незадолго до этого прокуратура предупредила казахстанцев о дропперстве и возможных его последствиях. В ведомстве напомнили, что при установлении причастности "дропперов" к совершению мошенничества, они подлежат привлечению к уголовной ответственности в качестве соучастников. 

    Прокуратура порекомендовала гражданам воздерживаться от участия в подобных схемах, проявлять осторожность к предложениям о легком заработке, не передавать свои персональные данные.

    А в апреле депутат Бакытжан Базарбек заявил, что в Казахстане нужно "мочить" не только мошенников, но и дропперов.

    "Пришло время "мочить" не только мошенников, но и этих дропперов. И для серьезного усиления мер по предупреждению интернет и телефонного мошенничества предлагаем ужесточить уголовную ответственность", - заявил он.

    Также мажилисмен выступил с некоторыми инициативами касательно борьбы с дропперами.

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