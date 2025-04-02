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Депутат заявил, что нужно "мочить" дропперов в Казахстане

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Ноутбук и банковская карта
Ноутбук. Иллюстративное фото: pixabay.com

На заседании мажилиса депутат Бакытжан Базарбек заявил, что в Казахстане нужно "мочить" не только мошенников, но и дропперов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Помимо самих мошенников, не последнюю роль в совершении мошеннических махинаций играют так называемые "дропперы" - помощники по обналичиванию преступных денег, статус и ответственность которых законодательно не урегулированы.

Этот изъян в законодательстве позволяет пособникам мошенников избегать ответственности и вовлекать в свою уголовную орбиту большинство будущих дропперов. Пришло время "мочить" не только мошенников, но и этих дропперов. И для серьезного усиления мер по предупреждению интернет и телефонного мошенничества предлагаем ужесточить уголовную ответственность", - заявил депутат Бакытжан Базарбек.

В связи с этим мажилисмен предложил следующие меры:

  • Ввести определения терминов "обман" и "злоупотребление доверием", а также перечень конкретных видов мошеннических действий. Детализировать виды мошенничества, совершаемых в информационной сфере, и ввести определения для таких преступлений.
  • Повысить сроки лишения свободы за мошенничество, особенно в крупных и особо крупных размерах. Рассмотреть возможность введения дополнительных мер наказания с конфискацией имущества, полученного преступным путем.
  • Ввести более строгие меры наказания для лиц, совершивших мошенничество повторно.
  • Предусмотреть ответственность банков за безопасность мобильных приложений с последующим возложением финансовых рисков, а также по контролю за оффроуд-операциями и подозрительными транзакциями, с последующим пересмотром судебной практики.
  • Закрепить уголовную ответственность за "дропперство" с квалификацией его как соучастие в преступлении.

Недавно прокуратура предупредила казахстанцев о дропперстве и возможных его последствиях. В ведомстве напомнили, что при установлении причастности "дропперов" к совершению мошенничества, они подлежат привлечению к уголовной ответственности в качестве соучастников. 

Прокуратура порекомендовала гражданам воздерживаться от участия в подобных схемах, проявлять осторожность к предложениям о легком заработке, не передавать свои персональные данные.

Напомним, в сентябре прошлого года в Алматы взяли под стражу молодых людей, которые, по версии следствия, помогали мошенникам обналичивать деньги пострадавших.

А в Западно-Казахстанской области бдительный полицейский задержал предполагаемого дроппера в момент снятия денег в банкомате. Мужчину подозревали в обналичивании похищенных средств.

Мы также писали, что в Астане полицейские сняли с рейса дропперов - граждан соседнего государства, которые подозреваются в мошенничестве на крупную сумму денег.

Также недавно в Астане задержали 20-летнего местного жителя, которого подозревают в том, что он предоставлял свои банковские данные мошенникам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232446-deputat-zayavil-chto-nuzhno-mochit-dropperov-v-kazahstane/