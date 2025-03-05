Казахстанцев предупредили о дропперстве и возможных его последствиях

В Астане удовлетворено 6 исков - с так называемых "дропперов" взыскано в пользу потерпевших 22,3 млн тенге. Они проходят по таким делам как соучастники, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Астаны, в настоящее время участились факты мошенничества с участием так называемых "дропперов", которых преступники используют в корыстных целях.

"Основные схемы заключаются в том, что "дропперы" передают свои банковские карты, переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, тем самым скрывая следы реальных преступников.

При координации прокуратуры органами полиции потерпевшим разъясняется порядок взыскания с "дропперов" денежных средств, ввиду неосновательного обогащения в порядке ст. 953 Гражданского кодекса", - говорится в сообщении ведомства.

Так, к примеру, мошенники путем обмана завладели денежными средствами потерпевшей в сумме 3,6 млн тенге. Оказалось, что 1,6 млн тенге были переведены на счет так называемого "дроппера".

Потерпевшая в последующем обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с "дроппера" этой суммы и по результатам судебного рассмотрения иск потерпевшей был удовлетворен.

По итогам прошлого года, по данным прокуратуры, в Астане судом удовлетворено 10 исков на сумму 54,7 млн тенге, а с начала этого года уже удовлетворено 6 исков на сумму 22,3 млн тенге.

"При установлении причастности "дропперов" к совершению мошенничества, они подлежат привлечению к уголовной ответственности в качестве соучастников.

Прокуратура города рекомендует гражданам воздерживаться от участия в подобных схемах, проявлять осторожность к предложениям о легком заработке, не передавать свои персональные данные", - добавили в прокуратуре.

В случае возникновения подобных фактов казахстанцев просят обращаться в полицию или прокуратуру для получения информации о порядке подачи иска.

Напомним, в сентябре прошлого года в Алматы взяли под стражу молодых людей, которые, по версии следствия, помогали мошенникам обналичивать деньги пострадавших.

А в Западно-Казахстанской области бдительный полицейский задержал предполагаемого дроппера в момент снятия денег в банкомате. Мужчина подозревали в обналичивании похищенных средств.

Мы также писали, что в Астане полицейские сняли с рейса дропперов - граждан соседнего государства, которые подозреваются в мошенничестве на крупную сумму денег.

Также недавно в Астане задержали 20-летнего местного жителя, которого подозревают в том, что он предоставлял свои банковские данные мошенникам.

Добавим, что согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.