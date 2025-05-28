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Для дропперов введут уголовное наказание в Казахстане

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На мужчину надевают наручники
Наручники. Иллюстративное фото: Kirk Marsh/Getty Images

В мажилисе во втором чтении рассмотрели нормы по оптимизации уголовного и уголовно-процессуального кодекса - для дропперов теперь предлагается наказание в рамках УК РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отмечают в мажилисе, законом по вопросам оптимизации УК, УПК и УИК закрепляется уголовная ответственность за дропперство - незаконное предоставление, передачу и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и переводов денег.

Сейчас в законе нет норм, по которым дропперов можно привлечь к уголовной ответственности - по делам они проходят как свидетели либо соучастники.

"Предлагаемые поправки содержат реальные сроки привлечения к уголовной ответственности дропперов. Так, за незаконное предоставление доступа к своему банковскому счету для них предусматривается лишение свободы на срок до трех лет, а за незаконное осуществление платежей и переводов денег с использованием банковского счета в пользу третьего лица – лишение свободы на срок до пяти лет", - говорится в поправках.

"Дропповодов", которые руководят дропперами, при этом будут лишать свободы на срок до семи лет.

Не так давно прокуратура предупредила казахстанцев о дропперстве и возможных его последствиях. В ведомстве напомнили, что при установлении причастности "дропперов" к совершению мошенничества, они подлежат привлечению к уголовной ответственности в качестве соучастников. 

Прокуратура порекомендовала гражданам воздерживаться от участия в подобных схемах, проявлять осторожность к предложениям о легком заработке, не передавать свои персональные данные.

А в апреле депутат Бакытжан Базарбек заявил, что в Казахстане нужно "мочить" не только мошенников, но и дропперов.

"Пришло время "мочить" не только мошенников, но и этих дропперов. И для серьезного усиления мер по предупреждению интернет и телефонного мошенничества предлагаем ужесточить уголовную ответственность", - заявил он.

Также мажилисмен выступил с некоторыми инициативами касательно борьбы с дропперами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249748-dlya-dropperov-vvedut-ugolovnoe-nakazanie-v-kazahstane/