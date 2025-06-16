Какой штраф хотят ввести для казахстанцев, передавших свои счета мошенникам

В Казахстане планируют ввести наказание для граждан, которые за вознаграждение передают свои банковские счета третьим лицам. Предусмотрены как штрафы, так и тюрьма. Подробности читайте на NUR.KZ.

В сенате парламента Республики Казахстана обсуждают поправки в Уголовный кодекс (УК РК), которые вводят наказание для граждан, которые передают свои банковские счета третьим лицам за вознаграждение.

Важно понимать, что эти поправки направлены не против жертв мошенников, которые потеряли доступ к своим счетам, а на так называемых дропперов.

Дропперами называют людей, которые открывают счета для мошенников. Их используют для получения денег непосредственно от жертв мошенничества и для "запутывания" следов.

Иногда дропперы, действительно, могут не подозревать, что становятся посредниками в преступной схеме. Но зачастую они осознанно идут на риск и передают данные своих карт преступникам за вознаграждение.

Для мошенников же дропперы не "напарники", а скорее "расходный материал, который примет на себя удар правосудия. Дело в том, что после того, как полиция выйдет на след мошенников, они придут не к главным преступникам, а к дропперу, ведь именно на его банковский счет поступали деньги обманутых граждан.

Поправки предусматривают введение четкой ответственности для таких несознательных граждан, которые хотят легких денег.

Так, согласно статье 232-1, которой планируют дополнить УК РК, за незаконное предоставление доступа к своему банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству третьему лицу за вознаграждение предусмотрен штраф в размере до 160 месячных расчетных показателей (160 МРП – 629 120 тенге в 2025 году).

Штраф может быть заменен общественными работами, либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества.

При этом поправками предусмотрены отягощающие обстоятельства. Например, если дроппер за передачу своего банковского счета получил "значительное" вознаграждение, размер штрафа могут увеличить до 3 000 МРП, или 11,8 млн тенге. Либо можно сесть в тюрьму на срок до двух лет.

Что касается тех, кто "покупает" чужие счета, то для них наказание четкое – ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет и конфискация имущества.

При этом в кодексе есть уточнение, что дроппер может быть освобожден от ответственности, если совершил данное преступление впервые, самостоятельно сознался в содеянном и начал сотрудничать с полицией. Но при условии, что он не совершил другие уголовные преступления.

Таким образом, в скором времени в Казахстане дропперы могут окончательно выйти из категории "жертв мошенников".

Впрочем, стоит отметить, что даже без этих поправок казахстанские суды все чаще привлекают к ответственности дропперов, несмотря на то, что лично они не были теми, кто обманывает граждан.

В начале года полиция Казахстана даже поделилась записью задержания одного из дропперов в столице.

А недавно стало известно, что судом Астаны с дропперов было взыскано порядка 22,3 млн тенге в пользу потерпевших.