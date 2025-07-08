Генпрокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением

Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением - за "дропперство" - передачу своих банковских карт, счетов, персональных данных - вводится уголовная ответственность, передает NUR.KZ.

Генеральная прокуратура предупреждает о последствиях передачи своих банковских карт, счетов или персональных данных третьим лицам.

"В рамках проводимой работы Генеральной прокуратурой установлены личности более 6 тысяч дропперов, содействовавших совершению преступления.

Сейчас в сенате парламента проходит процедуру одобрения законопроект, которым предусматривается уголовная ответственность дропперов за незаконную передачу своих платежных инструментов третьим лицам за материальное вознаграждение (ст. 232-1 УК).

За это преступление предусмотрены не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до 7 лет", - подчеркивается в публикации.

Последствия для дропперов:

блокировка всех банковских счетов как мошеннических;

включение в реестр подозрительных лиц, как результат ограничение в финансовых услугах;

уголовное преследование с осуждением к реальным срокам лишения свободы.

Такие последствия распространяются и к иностранным гражданам, предоставляющим свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования их в преступных схемах.

Вместе с тем, в соответствии с примечанием к ст. 232-1 УК лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности.

"В случае, если ранее вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы. Призываем граждан не становиться инструментом в руках злоумышленников", - обратились к казахстанцам в надзорном органе.

Добавим, мы писали о том, что в Казахстане планируют ввести наказание для граждан, которые за вознаграждение передают свои банковские счета третьим лицам. Предусмотрены как штрафы, так и тюрьма. Подробности читайте в нашем материале.

Напомним, в конце мая в мажилисе во втором чтении рассмотрели нормы по оптимизации уголовного и уголовно-процессуального кодекса - для дропперов теперь предлагается наказание в рамках УК РК.

Незадолго до этого прокуратура предупредила казахстанцев о дропперстве и возможных его последствиях. В ведомстве напомнили, что при установлении причастности "дропперов" к совершению мошенничества, они подлежат привлечению к уголовной ответственности в качестве соучастников.

Прокуратура порекомендовала гражданам воздерживаться от участия в подобных схемах, проявлять осторожность к предложениям о легком заработке, не передавать свои персональные данные.

А в апреле депутат Бакытжан Базарбек заявил, что в Казахстане нужно "мочить" не только мошенников, но и дропперов.

"Пришло время "мочить" не только мошенников, но и этих дропперов. И для серьезного усиления мер по предупреждению интернет и телефонного мошенничества предлагаем ужесточить уголовную ответственность", - заявил он.

Также мажилисмен выступил с некоторыми инициативами касательно борьбы с дропперами.

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