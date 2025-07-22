Казахстанцы пожаловались на нарушения при выдаче абонементов на БАКАД

Казахстанцы обратились в АЗРК по поводу выдачи льготных абонементов на БАКАД. Агентство установило, что с них запрашивали дополнительные документы, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, департаментом по Алматинской области рассмотрены обращения потребителей по деятельности ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции".

"По результатам рассмотрения в действиях ТОО установлены признаки недобросовестной конкуренции, допущенной при оформлении льготных абонементов для пользователей Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги.

В частности, установлено, что при оформлении льготных абонементов для физических лиц Товариществом запрашивались дополнительные документы, в том числе - справка с указанием места регистрации транспортного средства", - говорится в публикации.

Ведомство отмечает, что такое требование создавало дополнительные барьеры и препятствовало реализации права на оформление льготного абонемента, могло повлиять на доступность услуги для пользователей и создать признаки ограничения конкуренции.

На основании обнаруженных нарушений АЗРК направило в ТОО уведомление о прекращении истребования дополнительных документов, не предусмотренных при оформлении льготного абонемента.

На сегодняшний день ТОО уведомление исполнило в полном объеме, сообщают АЗРК.

Напомним, ранее в январе стало известно, что проезд по БАКАД планируют сделать вдвое дороже. Согласно приказу министра транспорта, предусматривались такие тарифных ставки за проезд по БАКАД для:

легковых авто – с 0,07 до 0,14 МРП – 550 тенге в 2025 году;

автобусов до 16 пассажирских мест и машин грузоподъемностью до 2,5 тонны – с 0,08 до 0,16 МРП – 629 тенге;

автобусов до 32 пассажирских мест и машин грузоподъемностью до 5,5 тонны – с 0,14 до 0,28 МРП – 1100 тенге;

автобусов от 32 пассажирских мест и машин грузоподъемностью до 10 тонн – с 0,16 до 0,32 МРП – 1258 тенге;

машин грузоподъемностью от 10 до 15 тонн – с 0,2 до 0,4 МРП – 1572 тенге;

машин грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельных тягачей – с 0,22 до 0,44 МРП – 1730 тенге.

А прошлым летом экс-глава Минтранспорта Марат Карабаев рассказал, окупится ли строительство БАКАД.

Напомним также, что движение по БАКАД (Большой Алматинской кольцевой автодороге) официально открыли в июне 2023 года. Строительство дороги началось еще в 2018 году, тогда стоимость проекта составляла 180 млрд тенге. Сроки открытия переносились.

Мы также рассказывали, что большая часть дороги, а именно 57 километров из общих 66, является шестиполосной. Остальные 9 километров, от трассы "Алматы – Ташкент" до Верхней каскеленской и от Кульджинки до Талгарского тракта, – четырехполосными.

В июле 2023 года проезд по БАКАД стал платным в Алматы.

А в июне этого года сообщалось, что, по оценкам экспертов, БАКАД не справляется с разгрузкой города: трафик на выездах из Алматы вырос на 40 процентов.

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