БАКАД не справляется: трафик на выездах из Алматы вырос на 40 процентов

Согласно проведенному анализу, появление БАКАД помогло снизить трафик на 30% в 2023 году, однако в 2025 году на выездах из Алматы трафик вновь вырос - на 40%, передает NUR.KZ со ссылкой на Sergek.

Как сообщается в Telegram-канале Sergek Group, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД), запущенная в июне 2023 года, должна была решить такие задачи, как сокращение трафика, улучшение состояния воздуха в мегаполисе и снижение количества пробок.

Специалисты Sergek ITS провели анализ и установили, что еще в 2023 году при запуске БАКАД трафик на Кульджинском и Ташкентском трактах упал в среднем на 30%. Подобная картина наблюдалась и на Ташкентском тракте.

Специалисты связывают это с тем, что новая дорога предоставила возможность тем, кто хотел пересечь город транзитно, преодолеть расстояние без пробок, с более высоким скоростным режимом и качественным полотном в объезд города.

Однако уже весной 2025 на этих же улицах наблюдается рост трафика на 40% по сравнению со временем, когда кольцевая автомобильная дорога была только внедрена.

"В моменте БАКАД позволила значительно уменьшить проблему заторов. Однако высокий темп автомобилизации и прирост населения города вновь поднимает вопрос необходимости снижения трафика и количества пробок", - резюмируется в публикации.

Напомним, ранее в январе стало известно, что проезд по БАКАД планируют сделать вдвое дороже. Согласно приказу министра транспорта, предусматривались такие тарифных ставки за проезд по БАКАД для:

А прошлым летом экс-глава Минтранспорта Марат Карабаев рассказал, окупится ли строительство БАКАД.

Напомним, что движение по БАКАД (Большой Алматинской кольцевой автодороге) официально открыли в июне 2023 года. Строительство дороги началось еще в 2018 году, тогда стоимость проекта составляла 180 млрд тенге. Сроки открытия переносились.

Мы также рассказывали, что большая часть дороги, а именно 57 километров из общих 66, является шестиполосной. Остальные 9 километров, от трассы "Алматы – Ташкент" до Верхней каскеленской и от Кульджинки до Талгарского тракта, – четырехполосными.

В июле 2023 года проезд по БАКАД стал платным в Алматы.

Добавим, также сообщалось, что в Алматинской области на Ташкентском тракте увеличат количество полос и построят две новые развязки. Это должно помочь решить проблему пробок.

легковых авто – с 0,07 до 0,14 МРП – 550 тенге в 2025 году;

автобусов до 16 пассажирских мест и машин грузоподъемностью до 2,5 тонны – с 0,08 до 0,16 МРП – 629 тенге;

автобусов до 32 пассажирских мест и машин грузоподъемностью до 5,5 тонны – с 0,14 до 0,28 МРП – 1100 тенге;

автобусов от 32 пассажирских мест и машин грузоподъемностью до 10 тонн – с 0,16 до 0,32 МРП – 1258 тенге;

машин грузоподъемностью от 10 до 15 тонн – с 0,2 до 0,4 МРП – 1572 тенге;

машин грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельных тягачей – с 0,22 до 0,44 МРП – 1730 тенге.