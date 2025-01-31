Проезд по БАКАД планируют сделать вдвое дороже

Опубликован проект приказа министра транспорта РК, которым вносятся изменения в тарифы проезда по Большой Алматинской Кольцевой автомобильной дороге, передает NUR.KZ.

Проект приказа опубликован на правительственном сайте "Открытые НПА".

Документом вносятся изменения в приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 4 июля 2023 года № 490 "Об использовании участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения "Большая Алматинская Кольцевая автомобильная дорога" (БАКАД) на платной основе".

В частности, предусматривается увеличение тарифных ставок за проезд по БАКАД для:

легковых авто – с 0,07 до 0,14 МРП – 550 тенге в 2025 году;

автобусов до 16 пассажирских мест и машин грузоподъемностью до 2,5 тонны – с 0,08 до 0,16 МРП – 629 тенге;

автобусов до 32 пассажирских мест и машин грузоподъемностью до 5,5 тонны – с 0,14 до 0,28 МРП – 1100 тенге;

автобусов от 32 пассажирских мест и машин грузоподъемностью до 10 тонн – с 0,16 до 0,32 МРП – 1258 тенге;

машин грузоподъемностью от 10 до 15 тонн – с 0,2 до 0,4 МРП – 1572 тенге;

машин грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельных тягачей – с 0,22 до 0,44 МРП – 1730 тенге.

"Вносимые изменения обусловлены последовательным повышением тарифа, а также необходимостью внедрения дополнительного механизма стимулирования оплаты путем предоставления скидки в 50% от итоговой суммы при внесении пользователем предоплаты", - сообщается в документе.

Приказ находится на публичном обсуждении до 14 февраля, и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Напомним, ранее мы также писали, что дорога Кызылорда - Аральск стала платной в Казахстане: система взимания платы на данном участке начала функционировать с 26 января.

О том, сколько стоит проезд по платным дорогам в 2025 году в Казахстане, читайте в нашем материале.

Добавим, что не всем водителям нужно платить за проезд по платным дорогам в Казахстане. О том, кто освобожден от этой обязанности, можно прочитать по данной ссылке.

Добавим, по информации "КазАвтоЖол", в Казахстане функционирует 17 платных участков общей протяженностью 3221 км, в том числе: 11 участков 1 технической категории протяженностью 2161 км. технической категории, 6 участков 2 и 3 технической категории протяженностью 1060 км. Впервые плату стали взимать в 2013 году - первым стал участок трассы "Астана Щучинск".