Окупится ли строительство БАКАД, рассказал министр транспорта

Глава Минтранспорта Марат Карабаев сегодня на заседании мажилиса рассказал, окупится ли строительство БАКАД и когда дорогу передадут государству, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Карабаев сообщил, что данная дорога построена в рамках государственно-частного партнерства.

"Предприниматель для строительства привлек иностранные инвестиции. То есть средства иностранных финансовых институтов в валюте, и в договоре было оговорено, что возвращать будем в валюте. (...)

Дорога переведена на обслуживание этой компании на 20 лет. За это время компания обязана провести два средних и один капитальный ремонт, и после 20 лет должен передать государству качественную дорогу", – сообщил министр.

В целом, по его словам, дорога себя окупает, так как там введена платность.

"В расчетах изначальных указывалось, что в сутки там проезжать будут 38 тыс. автомобилей. Отмечалось, что за счет платности будут возвращаться средства. Но уже сейчас в сутки по этой дороге проезжают 47 тыс. авто. Это мы еще не завершили шесть радиальных дорог – когда их введем, в сутки там будут проезжать до 100 тыс. авто. И поступившие от платности средства будут направляться на окупаемость строительства этой дороги", – объяснил он.