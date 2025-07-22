Девушка упала в воду при катании на "банане" на Капшагае
Опубликовано:
На Капшагайском водохранилище спасатели достали из воды и доставили на берег девушку, упавшую в воду при катании на водном аттракционе, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-аккаунте МЧС РК, в Қонаеве на Капшагайском водохранилище в районе городского пляжа при патрулировании спасатели МЧС в воде заметили человека.
Спасатели, быстро среагировав, спасли и доставили на берег девушку 1990 г. р.
Как выяснилось, при катании на буксируемом надувном водном аттракционе типа “банан” она упала в воду.
Напомним о других случаях на воде. Так, ранее на Бухтарминском водохранилище в районе поселка Новая Бухтарма людей, катающихся на двух SUP-бордах, унесло течением - им понадобилась помощь спасателей.
До этого семью с детьми спасли в области Абай - их унесло ветром на надувной лодке далеко от берега.
В Актау подростка, которого унесло течением на сапборде в районе порта Актау, спасли сотрудники МЧС.
Что касается Капшагая, напомним, депутат мажилиса Бакытжан Базарбек рассказал, что стал свидетелем трагедии на Капшагае - на его глазах утонула девушка. На общественном пляже мужчина отдыхал с семьей. По его словам, девушку вытащили из воды очевидцы, потому что здесь не было спасателей и других необходимых для оказания помощи специалистов. Мажилисмен высказался об отдыхе на Капшагае, а также заявил, что будет инициировать проверки.
Позже сообщалось, что работу зоны отдыха на Капшагае приостановили, ведется досудебное расследование.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2267805-devushka-upala-v-vodu-pri-katanii-na-banane-na-kapshagae/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах