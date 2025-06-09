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Пять человек унесло от берега на надувной лодке в области Абай (видео)

Опубликовано:

Резиновая лодка
Лодка. Кадр из видео: МЧС РК

Семью с детьми спасли в области Абай - их унесло ветром на надувной лодке далеко от берега, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Инцидент произошел в поселке Шульбинск Жанасемейского района в области Абай.

Во время рейда на водохранилище ГЭС сотрудники МЧС обнаружили на воде пять человек, которых унесло от берега на надувной лодке.

Из-за сильного ветра семья, состоящая из родителей с тремя детьми, не смогла вернуться самостоятельно.

Благодаря спасателям все были доставлены на берег.

К счастью, пострадавших нет.

Отметим, ранее в МЧС сообщали, что в стране официально разрешены 698 мест для купания, включая 458 частных, 227 коммунальных пляжей и 13 объектов туризма и спорта. Ведется работа по созданию еще 84 разрешенных мест для купания.

Напомним, недавно сотрудники МЧС спасли подростка, которого унесло течением на сапборде в районе порта Актау. Он оказался на удаленной от пляжа территории и около четырех часов самостоятельно пытался добраться до берега по камням.

А в апреле этого года двоих детей, унесенных ветром на катамаране, спасали сотрудники МЧС - они оказались в 500 метрах от берега озера Котырколь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253336-pyat-chelovek-uneslo-ot-berega-na-naduvnoy-lodke-v-oblasti-abay-video/