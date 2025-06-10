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Двух взрослых и детей на сапборде унесло течением в ВКО

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Спасатели
Спасатели. Фото: МЧС РК

На Бухтарминском водохранилище в районе поселка Новая Бухтарма людей, катающихся на двух SUP-бордах, унесло течением - им понадобилась помощь спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

К спасателям ВКО поступило сообщение о том, что на Бухтарминском водохранилище в районе пос. Новая Бухтарма людей, катающихся на двух SUP-бордах уносит течением от берега.

"Прибывшие к месту сотрудники оперативно-спасательного отряда доставили на берег 4 человека, из которых двое детей", - добавили в ведомстве.

МЧС напоминает:

  • не выходи кататься на плавсредствах  в штормовую погоду, а также ночью;
  • на SUP-бордах,  лодках, катамаранах запрещено находиться  без спасательных жилетов;
  • за несоблюдение правил безопасности на воде предусмотрено КоАП РК предусмотрено административное наказание.

До этого семью с детьми спасли в области Абай - их унесло ветром на надувной лодке далеко от берега.

В Актау подростка, которого унесло течением на сапборде в районе порта Актау, спасли сотрудники МЧС.

До этого сотрудники МЧС спасли подростков, которых унесло течением на сапборде на Бухтарминском водохранилище.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2254095-dvuh-vzroslyh-i-detey-na-sapborde-uneslo-techeniem-v-vko/