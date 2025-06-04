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Подростка на сапборде унесло течением в Актау

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Мальчик на сапборде
Сапборд. Иллюстративное фото: By Eve Livesey/Getty Images

Сотрудники МЧС спасли подростка, которого унесло течением на сапборде в районе порта Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел накануне в районе Порта Актау.

Сообщается, что подростка, катавшегося на сапборде, унесло течением в сторону каменистого берега Каспийского моря.

Он оказался на удаленной от пляжа территории и около четырех часов самостоятельно пытался добраться до берега по камням.

"К счастью, его заметили сотрудники морского спасательного подразделения АО "Теңіз жасағы". Спасатели оперативно среагировали, доставили подростка на берег, напоили водой и оказали первую помощь", - сообщили в ведомстве.

Медицинская помощь мальчику не потребовалась.

Отметим, ранее в МЧС сообщали, что в стране официально разрешены 698 мест для купания, включая 458 частных, 227 коммунальных пляжей и 13 объектов туризма и спорта. Ведется работа по созданию еще 84 разрешенных мест для купания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актобе утонул 5-летний ребенок. Он был на базе отдыха с семьей. Тело недалеко от берега и на небольшой глубине нашли водолазы.

Также стало известно, что в Атырау спасатели искали тело 17-летнего юноши, который во время рыбалки упал с моторной лодки в реку и утонул. Погибший подросток занимался дзюдо и считался подающим надежды спортсменом.

В Астане мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться в канале Акбулак, однако начал тонуть. Приехавшие на вызов полицейские успели вытащить его из воды. Ему сразу же оказали первую помощь до приезда медиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2252358-podrostka-na-sapborde-uneslo-techeniem-v-aktau/