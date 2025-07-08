Девушка утонула на глазах у депутата: работу зоны отдыха на Капшагае приостановили

В акимате Қонаева прокомментировали гибель девушки на Капшагае, которая произошла на глазах у депутата мажилиса Бакытжана Базарбека, передает NUR.KZ.

В ведомстве выразили глубокие соболезнования родным и близким девушки, утонувшей в воде.

В акимате города сообщили, что после трагедии управлением полиции Қонаева возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проводится досудебное расследование.

"Следует отметить, что акимат продолжает мониторинг за деятельностью зон отдыха и пляжей. Выявленные в ходе проверок нарушения направляются в компетентные органы для принятия мер. Ранее представители прокуратуры, ДЧС и акимата неоднократно проводили встречи с предпринимателями, работающими на пляжах, и разъясняли требования законодательства.

Работа зоны отдыха, где произошел трагический случай, временно приостановлена", - заявили в ведомстве.

Здесь добавили, что в городе функционирует единый контакт-центр 109, по которому можно сообщить о любых происшествиях или направить обращения по вопросам безопасности. Жителей и гостей Қонаева призвали сообщать о нарушениях, касающихся работы пляжей и объектов бизнеса, по указанному номеру.

Ранее депутат мажилиса Бакытжан Базарбек рассказал, что стал свидетелем трагедии на Капшагае - на его глазах утонула девушка. На общественном пляже мужчина отдыхал с семьей. По его словам, девушку вытащили из воды очевидцы, потому что здесь не было спасателей и других необходимых для оказания помощи специалистов. Мажилисмен высказался об отдыхе на Капшагае, а также заявил, что будет инициировать проверки.

В ДП Алматинской области сообщили, что по факту гибели девушки зарегистрировано уголовное дело. Проводится досудебное расследование. Правоохранители выясняют наличие или отсутствие спасательных средств, дежурных спасателей, а также соответствие зоны отдыха установленным требованиям безопасности.

Добавим, что согласно ч.3 ст.306 УК РК выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

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