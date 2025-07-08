Девушка погибла на глазах у депутата мажилиса Бакытжана Базарбека

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек стал свидетелем трагедии на Капшагае - на его глазах утонула девушка. Полиция проводит расследование по данному факту, передает NUR.KZ.

Бакытжан Базарбек на своей странице в Facebook сообщил, что он с семьей решил отдохнуть на берегу Капшагая, для этого они выбрали общественный пляж.

"В итоге стали свидетелями трагедии. Погибла девушка прямо на моих глазах. Ее ведь можно было спасти!" - написал депутат мажилиса.

Он отметил, что на пляже должны были быть установлены камеры видеонаблюдения, спасательные круги, вышки, у спасателей должны быть бинокли, должен быть медработник, умеющий оказывать первую медицинскую помощь, громкоговоритель, информационные стенды.

"К сожалению, ничего этого не было! На людях просто зарабатывают деньги, не создавая нормальных цивилизованных условий для отдыха.

Первую помощь утонувшей девушке пытались оказать обычные очевидцы и родственники, у которых не было ни необходимых навыков, ни компетенции. Администрация зоны отдыха, владельцы, собственники отсутствовали, спасателей фактически не было.

Девушку вытаскивали не спасатели, а обычные лодочники, которые сдавали лодки в аренду, а также родственники и очевидцы", - заявил Бакытжан Базарбек.

По его мнению, казахстанские дикие пляжи - это своеобразная русская рулетка, можешь не всплыть, а если всплыл, то не выживешь.

Во-вторых, он заметил, что общественных пляжей в Капшагае практически нет - все водоохранные зоны и полосы водохранилища отчуждены в частную собственность или сданы в аренду.

"Вчера после трагедии я связался с руководителем Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции Сериком Тлемисовичем Мейрамбековым и уведомил его, что инициирую масштабные проверки водоохранных полос Капшагая и зон отдыха на побережье. Я знаю его как принципиального государственника и борца за справедливость, уверен, что вместе мы вернем незаконно отчужденные пляжи Капшагайского водохранилища в госсобственность или освободим их", - отметил депутат мажилиса.

Он заявил, что готов на законодательном уровне ужесточить требования и ответственность для "беспредельщиков" в сфере туризма, лишая их возможности доступа к этой сфере.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматинской области сообщили, что по факту гибели девушки на Капшагайском водохранилище зарегистрировано уголовное дело. Проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.

"Полиция выясняет наличие или отсутствие спасательных средств, дежурных спасателей, а также соответствие зоны отдыха установленным требованиям безопасности.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Призываем граждан быть предельно осторожными при отдыхе у водоемов и выбирать только официально оборудованные и охраняемые места для купания", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в Алматинской области на реке Талгарка женщина бросилась в воду за сыном, но оба утонули.

В районе Маркаколь Восточно-Казахстанской области двое мужчин бросились спасать тонущего парня и сами погибли, не справившись с течением.

В Караганде утонул 16-летний парень. Трагедия произошла в запрещенном для купания месте - в одном из карьеров.

В Актау двое 14-летних подростков тоже стали тонуть. Из воды их извлекли очевидцы, однако один из мальчиков скончался на месте. По сведениям спасателей, школьники купались в необорудованном месте.

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