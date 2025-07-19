Целое поле каннабиса нашли полицейские в Алматинской области (видео)

В Алматинской области на территории одного из сел обнаружили огромную плантацию, где рос каннабис. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Генеральной прокуратуры пояснили, что плантация была выявлена в ходе проведения комплексных мероприятий по предупреждению наркопреступлений.

"В селе Кызылшекара на территории, площадью 6 гектаров, выявлена и уничтожена с помощью специальной техники дикорастущая плантация каннабиса. Эта операция направлена на предотвращение распространения наркотических средств и усиление контроля за наркоситуацией в районе", - отметили в ведомстве.

Работа была проделана совместными усилиями прокуратуры Райымбекского района, районным отделом полиции и Комитетом национальной безопасности.

Сообщается, что также в населенных пунктах были размещены информационные баннеры и проведены правовые разъяснительные мероприятия среди населения. Основной акцент сделан на повышение правосознания граждан и формирование стойкого неприятия к наркотикам.

Напомним, в Шымкенте пресекли деятельность фитолаборатории по производству наркотических средств в виде марихуаны. Из незаконного оборота в специально оборудованном помещении изъято 83 синих пластиковых ведер с марихуаной, а в полиэтиленовых пакетиках обнаружены распакованные наркотические вещества и электронные весы.

Также в ЗКО 35-летнего сельчанина подозревают в оборудовании потайной комнаты в доме под нарколабораторию для выращивания конопли.

А Текелийским городским судом рассмотрено дело в отношении казахстанца, вырастившего дома коноплю, а также собравшего кусты конопли в горах.

Кроме того, сообщалось, что в Казахстане на законном уровне хотят урегулировать вопросы определения сортов конопли, разрешенных к культивированию в промышленных целях.

И недавно вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на брифинге в правительстве рассказал, когда и где в Казахстане начнут выращивать техническую коноплю.

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