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83 ведра марихуаны: фитолабораторию "накрыли" в Шымкенте

Опубликовано:

Марихуана
Иллюстративное фото: pexels.com

В Шымкенте пресекли деятельность фитолаборатории по производству наркотических средств в виде марихуаны, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

На официальном сайте прокуратуры города Шымкента сообщили, что из незаконного оборота в специально оборудованном помещении изъято 83 синих пластиковых ведер с марихуаной, а в полиэтиленовых пакетиках обнаружены распакованные наркотические вещества и электронные весы.

"В настоящее время организатор задержан и взят под стражу. Проводиться досудебное расследование по статьям 297 и 300 УК РК. По данным статьям предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Иная информация в силу статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит", - сообщили в прокуратуре.

Отметим, что согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения;
  • посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Что касается статьи 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества", посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное преступной группой, в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Несколько дней назад сообщалось, что в Астане полицейские изъяли у студента 100 капсул с гашишным маслом. Заведено уголовное дело.

Также в Экибастузе 16-летнюю жительницу задержали по подозрению в закладке синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

А в январе КНБ при координации Генеральной прокуратуры пресечен региональный канал поставок наркотических средств из южных областей Казахстана в Астану.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2248395-83-vedra-marihuany-fitolaboratoriyu-nakryli-v-shymkente/